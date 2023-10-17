أكثر من 500 شهيد وجريح باستهداف إسرائيلي لمستشفى في غزة

لقي أكثر من 300 شخص مصرعهم وأصيب المئات في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، بينهم نساء وأطفال.

في موازاة ذلك، قُتل ستة أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في مخيم المغازي للاجئين في غزة.

إلى ذلك أعلنت كتائب القسام أنها وجهت ضربات صاروخية متتالية على مدينة سديروت ومجمع “مفتاحيم” وتحشدات للقوات الإسرائيلية في أشكول وكفار عزة بالصواريخ وقذائف الهاون.

وأفاد مراسل العربية/ الحدث اليوم الثلاثاء، بأن صواريخ القسام أحدثت إصابة مباشرة لمبنى في سديروت بغلاف غزة.

في موازاة ذلك كثفت إسرائيل من قصفها على القطاع؛ ما أدى ارتفاع عدد القتلى جراء القصف منذ 7 أكتوبر/ تشرين الثاني إلى نحو 3 آلاف قتيل و12500 مصاب، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.