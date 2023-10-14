أكثر 10 لاعبين صناعة للأهداف بدوري روشن

شهدت منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين على صعيد صناعة الأهداف، ليتصدر القائمة 3 نجوم بعد مرور 9 جولات.

الأكثر صناعة للأهداف

ويُعد نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 5 تمريرات حاسمة، بالتساوي مع نجم التعاون، الإسباني ألفارو ميدران، ونجم الفتح، المغربي مراد باتنا.

ونجح 5 لاعبين في صناعة 4 أهداف بعد مرور 9 جولات على انطلاق البطولة، وهم؛ الإنجليزي جوردان هندرسون “الاتفاق”، عبدالرحمن غريب “النصر”، الجزائري رياض محرز “الأهلي”، المغربي فيصل فجر “الوحدة” والبرازيلي ماتيوس كاسترو “التعاون”.

ونجح النجم البلجيكي يانيك كاراسكو في الانضمام إلى قائمة الأكثر صناعة للأهداف في دوري روشن السعودي سريعًا، بعدما قدم 3 تمريرات حاسمة مع الشباب، وذلك بالتساوي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سلطان الغنام.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة التاسعة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ23 نقطة، ثم التعاون برصيد 22 نقطة، يليه النصر، الاتحاد والأهلي بـ19 نقطة، يليه الفتح والاتفاق بـ17 نقطة.

ويقع الوحدة في المركز الثامن برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، يليه ضمك بـ10 نقاط، ثم الخليج والشباب بـ9 نقاط، الرياض بـ8 نقاط، ثم الأخدود، أبها والطائي برصيد 7 نقاط، ثم الرائد بـ5 نقاط، والحزم يتذيل جدول ترتيب الدوري بـ3 نقاط.