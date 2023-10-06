Icon

محمد بن سلمان يُجري اتصالًا هاتفيًّا برئيسي كوريا وإندونيسيا ورئيس الوزراء التايلندي Icon ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي وتعادل النصر Icon تعليق مثير من حساب الأهلي بعد الفوز على الاتحاد Icon نرجس محمدي تفوز بنوبل من خلف قضبان سجون إيران فمن هي؟ Icon الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بهزيمة الاتحاد في الديربي Icon النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس Icon تركيب أول قطعة نووية في تاريخ مصر بمحطة الضبعة Icon نواف العقيدي: النصر لم يفقد الأمل في دوري روشن Icon 6 حالات احذرها مع المحول الكهربائي منها استخدام التالف Icon مدرب النصر يعلق على أزمته مع ساديو ماني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
كان الناس يأكلون موتاهم كجزء من ثقافتهم

أكل لحوم البشر ممارسة جنائزية روتينية في أوروبا قديمًا!

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
أكل لحوم البشر ممارسة جنائزية روتينية في أوروبا قديمًا!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت دراسة جديدة حقيقة صادمة، حول ممارسة طقوس أكل لحوم البشر لدى الشعوب الأوروبية، قبل آلاف السنين، على عكس ما كان شائعًا، أن هذه الممارسات تكثر في إفريقيا وأمريكا الجنوبية فقط.

وأظهرت الدراسة التاريخية أن أكل لحوم البشر كان ممارسة جنائزية روتينية في أوروبا منذ حوالي 15 ألف عام، حيث كان الناس يأكلون موتاهم ليس بسبب الضرورة بل كجزء من ثقافتهم.

قد يهمّك أيضاً
شكاوى مستفيدي “مساند”.. عاملة ترفض العمل وسائق لا يعرف القيادة

شكاوى مستفيدي “مساند”.. عاملة ترفض العمل وسائق لا يعرف القيادة

وظائف شاغرة لدى بوبا العربية في 3 مدن

وظائف شاغرة لدى بوبا العربية في 3 مدن

عظام مثل الأكواب

وبينما عثر الباحثون سابقًا على عظام مقضمة وجماجم بشرية تم تعديلها إلى أكواب في كهف غوف في إنجلترا، تشير دراسة نشرت في مجلة Quaternary Science Review إلى أن هذا لم يكن حادثًا منعزلًا.

وركزت أبحاثهم على الفترة المجدلية في أواخر العصر الحجري القديم.

وراجع الخبراء في متحف التاريخ الوطني بلندن الأدبيات لتحديد 59 موقعًا مجدلينيًّا يحتوي على بقايا بشرية. وكان معظمها في فرنسا، مع وجود مواقع أيضا في ألمانيا وإسبانيا وروسيا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا وجمهورية التشيك والبرتغال.

وأظهر 15 دليلًا على بقايا بشرية عليها علامات مضغ، وعظام جمجمة عليها علامات قطع، وعظام مكسورة عمدًا بنمط مرتبط باستخراج نخاع العظم للحصول على العناصر الغذائية، مما يشير إلى ممارسة أكل لحوم البشر.

وكانت هناك أدلة تشير إلى أنه في بعض الحالات تم خلط الرفات البشرية مع بقايا الحيوانات.

وقال الباحثون: إن التلاعب الشعائري بالرفات البشرية وتكرار ذلك في مواقع عبر شمال وغرب أوروبا يشير إلى أن أكل لحوم البشر كان ممارسة دفن، وليس كطعام ضمن النظام الغذائي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هدف عكسي يُهدي الفوز لـ توتنهام ضد ليفربول
الرياضة

هدف عكسي يُهدي الفوز لـ توتنهام ضد...

الرياضة
3 مباريات غدًا في الدوري السعودي للمحترفين
الرياضة

3 مباريات غدًا في الدوري السعودي للمحترفين

الرياضة
موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي
الرياضة

موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي

الرياضة
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن

وظائف
فيضانات تجتاح وسط اليونان للمرة الثانية خلال شهر
العالم

فيضانات تجتاح وسط اليونان للمرة الثانية خلال...

العالم
الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا

السعودية اليوم
إطلاق قناة السعودية الآن بالتزامن مع اليوم الوطني
السعودية اليوم

إطلاق قناة السعودية الآن بالتزامن مع اليوم...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

وظائف