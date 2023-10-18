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من أجل خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل

أمازون تفاجئ مستخدميها بتوصيل طلباتهم عبر المُسيرات

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ مساءً
أمازون تفاجئ مستخدميها بتوصيل طلباتهم عبر المُسيرات
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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فاجأت شركة أمازون مستخدميها بتوصيل الطلبات بطريقة غير تقليدية، حيث بدأت أمازون في تقديم الطلبات الطبية لبعض العملاء المقيمين في الولايات المتحدة باستخدام الطائرات بدون طيار.

خدمات توصيل الطلبات بالمسيرات

وأفادت مجلة “فوربس” بأن أمازون أحدث شركة تختبر توصيل الأدوية بطائرات بدون طيار مع قيام أمازون بتوسيع خدمة توصيل الطلبات عبر الطائرات بدون طيار. وقالت الشركة: إن العملاء يمكنهم الحصول على منتجاتهم الطبية في غضون ساعة من تقديم طلباتهم.

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وأعلنت الشركة، اليوم الأربعاء، أن العملاء في كوليج ستيشن بولاية تكساس سيتلقون أدويتهم في غضون ساعة من تقديم طلبهم إلى صيدلية أمازون. وقالت أمازون: إن سكان كوليج ستيشن سيكونون قادرين على طلب أكثر من 500 دواء، بما في ذلك علاج الإنفلونزا والربو والالتهاب الرئوي، وسيتم توصيل تلك الأدوية إلى المنازل من خلال طائرات بدون طيار.

توسع أمازون

وقالت الشركة: إن طائرات أمازون بدون طيار، التي تطير على ارتفاع يصل إلى ما يقرب من 400 قدم، ستتحقق لمعرفة ما إذا كانت منطقة التسليم خالية من الحيوانات الأليفة أو الأطفال أو غيرها من العوائق قبل إسقاط الطرد.

ومن المتوقع أن تتوسع خدمة توصيل الطائرات بدون طيار في صيدلية أمازون إلى أسواق أخرى، وفقًا لشركة أمازون، التي أشارت إلى أنه ليس لديها إطار زمني للتوسع في مناطق أخرى من العالم.

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