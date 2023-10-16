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أمانة الطائف تعلن وظائف من المرتبة الخامسة حتى الثامنة

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
أمانة الطائف تعلن وظائف من المرتبة الخامسة حتى الثامنة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة الطائف عن طرح وظائف للرجال والنساء من المرتبة (الخامسة) حتى (الثامنة) بنظام التعاقد على سلم رواتب الموظفين العام بالمسميات التالية:

الوظائف المتاحة

– أخصائي أمن معلومات
– مهندس مدني مساعد
– مهندس مساحة
– مهندس تخطيط مساعد
– مهندس معماري مساعد
– مهندس زراعي مساعد
– مهندس حاسب آلي مساعد
– مطور برامج
– باحث ميزانية مساعد
– مساعد مراجع
– فني دعم مساعد

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التخصصات:

– الإدارية
– الفنية
– الهندسية

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الأثنين الموافق 1445/4/8هـ عبر منصة جدارات: اضغط هنا ويستمر حتى الجمعة الموافق 1445/4/12هـ.

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