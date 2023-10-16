أمانة الطائف تعلن وظائف من المرتبة الخامسة حتى الثامنة

أعلنت أمانة الطائف عن طرح وظائف للرجال والنساء من المرتبة (الخامسة) حتى (الثامنة) بنظام التعاقد على سلم رواتب الموظفين العام بالمسميات التالية:

الوظائف المتاحة

– أخصائي أمن معلومات

– مهندس مدني مساعد

– مهندس مساحة

– مهندس تخطيط مساعد

– مهندس معماري مساعد

– مهندس زراعي مساعد

– مهندس حاسب آلي مساعد

– مطور برامج

– باحث ميزانية مساعد

– مساعد مراجع

– فني دعم مساعد

التخصصات:

– الإدارية

– الفنية

– الهندسية

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الأثنين الموافق 1445/4/8هـ عبر منصة جدارات: اضغط هنا ويستمر حتى الجمعة الموافق 1445/4/12هـ.