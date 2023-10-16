أمانة الطائف تعلن وظائف من المرتبة الخامسة حتى الثامنة 5 نصائح للحفاظ على طلاء السيارة من التقلبات الجوية العربية توقع اتفاقية تسهيلات مع عدد من البنوك بـ 1.1 مليار ريال شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة إدارية وهندسية ميزة تسجيل الدخول الافتراضي لتأمين حساباتك على جوجل.. التفاصيل كاملة وقاء: موسم انتشار مرض إنفلونزا الطيور حتى هذا الموعد أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق أغنى مدن العالم تضم أكبر عدد من المليونيرات هدف جوتا قد يُغير مصيره في الاتحاد معلمة قرآن ولغة عربية براتب 1700 ريال في بعض المدارس الأهلية!
أعلنت أمانة الطائف عن طرح وظائف للرجال والنساء من المرتبة (الخامسة) حتى (الثامنة) بنظام التعاقد على سلم رواتب الموظفين العام بالمسميات التالية:
– أخصائي أمن معلومات
– مهندس مدني مساعد
– مهندس مساحة
– مهندس تخطيط مساعد
– مهندس معماري مساعد
– مهندس زراعي مساعد
– مهندس حاسب آلي مساعد
– مطور برامج
– باحث ميزانية مساعد
– مساعد مراجع
– فني دعم مساعد
– الإدارية
– الفنية
– الهندسية
يبدأ التقديم من الأثنين الموافق 1445/4/8هـ عبر منصة جدارات: اضغط هنا ويستمر حتى الجمعة الموافق 1445/4/12هـ.