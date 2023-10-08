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بهدف تحسين المشهد الحضري

أمانة القصيم تفعل مبادرة تشجير وتأهيل ساحات المساجد ببريدة

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ مساءً
أمانة القصيم تفعل مبادرة تشجير وتأهيل ساحات المساجد ببريدة
المواطن - فريق التحرير

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تفيعلًا لمبادرة تشجير المواقع التاريخية والآثار القديمة التي أطلقها سمو أمير منطقة القصيم شاركت أمانة منطقة القصيم ممثلة بوكالة الخدمات – إدارة الحدائق – وبمشاركة من طلاب المدارس مبادرة لتشجير الساحات المحيطة للمساجد في أحياء بريدة وذلك بالتعاون مع فرع هيئة التراث وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وتعليم القصيم.

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أهداف المبادرة

وتهدف المبادرة إلى إشراك الأهالي في تحسين المشهد الحضري في المرافق العامة من خلال زراعة الأشجار نظراً لدورها البيئي المهم بالإضافة إلى ما تسهم به في خلق منظر جمالي يهدف إلى إظهار ملامح البهجة والراحة في نفوس أهالي الحي.


وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات أمانة القصيم لزيادة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء داخل المنطقة، بما يتواكب مع مبادرة السعودية الخضراء.

 

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