أمانة القصيم تفعل مبادرة تشجير وتأهيل ساحات المساجد ببريدة رئاسة الهيئات تقيم برنامج “الضيافة السعودية” بالشراكة مع وزارة السياحة تصرف غريب من المنتخب الفرنسي بعد ظهور جيرو حارسًا السعودية وصوت العقل .. دعوات لوقف التصعيد وحقن الدماء بالفيديو.. مقتل سائحين إسرائيليين بإطلاق نار في الإسكندرية وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي موعد مباراة الفيحاء والأخدود نواف العقيدي يثير أزمة في النصر عبدالعزيز بن سلمان ثاني أقوى رجل بأسواق النفط العالمية السعودية تعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا زلزال أفغانستان
تفيعلًا لمبادرة تشجير المواقع التاريخية والآثار القديمة التي أطلقها سمو أمير منطقة القصيم شاركت أمانة منطقة القصيم ممثلة بوكالة الخدمات – إدارة الحدائق – وبمشاركة من طلاب المدارس مبادرة لتشجير الساحات المحيطة للمساجد في أحياء بريدة وذلك بالتعاون مع فرع هيئة التراث وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وتعليم القصيم.
وتهدف المبادرة إلى إشراك الأهالي في تحسين المشهد الحضري في المرافق العامة من خلال زراعة الأشجار نظراً لدورها البيئي المهم بالإضافة إلى ما تسهم به في خلق منظر جمالي يهدف إلى إظهار ملامح البهجة والراحة في نفوس أهالي الحي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات أمانة القصيم لزيادة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء داخل المنطقة، بما يتواكب مع مبادرة السعودية الخضراء.