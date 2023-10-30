أمانة جدة تجند 1,395 آلية لرش تجمعات المياه

باشرت أمانة جدة، أعمال رش أماكن تجمعات المياه بنطاق 16 بلدية فرعية، بعد الحالة المطرية التي شهدتها مدينة جدة خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، من خلال فرق المكافحة الحشرية، التي تعمل على الوصول إلى مستوى إصحاح بيئي يشمل الحد من الآفات المهددة للصحة العامة.

جهود أمانة جدة

وأوضحت الأمانة، أن جهود المكافحة ضد تواجد الحشرات مستمرة بشكل يومي وفق خطة تغطي جميع أحياء محافظة جدة، ويشارك في تنفيذ الخطة 2,595 من الكوادر البشرية، و 1,395 معدة وآلية، و 512 سيارة، إذ تم تقسيم عمل الفرق الميدانية على 3 قطاعات، تشمل: قطاع الشمال، وقطاع الوسط وقطاع الجنوب.

أعمال الرش مستمرة

وبينت أمانة جدة أن أعمال الرش تجري خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مستخدمة مبيدات مكافحة آفات الصحة العام، وتنقسم ما بين رش بالضغط العالي، الرذاذ، والضباب، من خلال العمالة الميدانية وفرق المكافحة المنزلية، التي جرى توزيعها على مختلف المواقع المستهدفة، كما تم تخصيص فرق لمعالجة تجمعات المياه داخل الأحواش والأراضي البيضاء.