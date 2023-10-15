أمانة جدة تستعد لموسم الأمطار بخطة متكاملة مدعومة بالإمكانيات البشرية

أكملت أمانة جدة ممثلة بوكالة بلديات المحافظات استعداداتها لموسم الأمطار للعام الحالي 1445ه من خلال خطة متكاملة ومدعومة بالإمكانيات البشرية ومتطلبات الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ.

خطة متكاملة

وكانت وكالة بلديات المحافظات بالأمانة قد عقدت اجتماعها الدوري بحضور وكيل الأمين لبلديات المحافظات أ. محمد حسن الزهراني ورؤساء البلديات وفريق الطوارئ والكوارث لمناقشة خطة الوكالة لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الحالات المطرية المتوقع هطولها خلال الفترة المقبلة حيث جرى التأكيد على رفع جاهزية واستعداد الجهات المشاركة والداعمة لأعمال البلديات على مستوى المحافظات.

رفع مستوى الجاهزية

وفي ذات السياق شاركت بلديات : الليث – غميقة – الشواق – حلي في تنفيذ فرضية يوم الأربعاء الماضي لضمان رفع مستوى الجاهزية والاستعداد، ومباشرة الفريق الميدانية للتجمعات السطحية للمياه والتجهيزات الخاصة بسحب التجمعات السطحية وتوفير وسائل السلامة لفرق العمل وآلية التصعيد والدعم بين البلديات، بمشاركة الجهات ذات الاختصاص لرفع درجة التنسيق والاستجابة، كما شملت استعراض الفرق الميدانية والإسناد والتنسيق ما بين الجهات المشاركة.

جهود أمانة جدة

وتعمل أمانة جدة بمساندة الجهات المعنية على قياس نجاح خطط الطوارئ وذلك من خلال التأكد من الجاهزية والاستعدادات وفعالية التنسيق وقنوات التواصل ما بين فرق العمل داخل الأمانة والجهات الأخرى لتقديم الدعم الميداني، والتعرف على مدى الإلمام بالمهام والمسؤوليات من قبل المشاركين بالإضافة إلى اكتساب الخبرة الميدانية للتعامل مع الحالات المماثلة وكذلك التعرف على الإيجابيات وتطويرها والسلبيات ومعالجتها.