أمانة جدة تصادر 6 أطنان من الفواكه والخضراوات وتتلف بسطات عشوائية

لقطات لعمال معلقين في الهواء على ارتفاع 500 قدم قصة وادي فليج في حفر الباطن بالتزامن مع عرض مسرحية باسمه تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمواجهة سيمبا قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة
صادرت أمانة جدة ممثلةً في بلدية المطار الفرعية 6 أطنان من الفواكه والخضراوات المتنوعة وذلك بعد حملة نظَّمتها البلدية تستهدف الباعة الجائلين في نطاق الصفا للحد من “البيع العشوائي” وتحسين المشهد الحضري وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.
وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها نفذت الحملة والتي أسفرت عن مصادرة أكثر من 6 أطنان من الخضراوات والفواكه والتي تعرض في مباسط مخالفة لدى “الباعة المتجولين” في حرم سوق الخضراوات إضافة إلى مصادرة 14 عربات خشبية تستخدم لنقل الخضار والفواكه شمل ذلك إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.
يذكر أنّ أمانة محافظة جدة تنفذ حملات عديدة على المواقع التي يتواجد “البيع العشوائي” وجار متابعتها للحد من هذه الممارسات فيما يأتي ذلك ضمن الجهود لرفع مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، وثمنت أمانة جدة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.