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ضمن تعزيز جهودها في إزالة مظاهر التشوه البصري

أمانة جدة تصادر 6 أطنان من الفواكه والخضراوات وتتلف بسطات عشوائية

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٨ مساءً
أمانة جدة تصادر 6 أطنان من الفواكه والخضراوات وتتلف بسطات عشوائية
المواطن - فريق التحرير

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صادرت أمانة جدة ممثلةً في بلدية المطار الفرعية 6 أطنان من الفواكه والخضراوات المتنوعة وذلك بعد حملة نظَّمتها البلدية تستهدف الباعة الجائلين في نطاق الصفا للحد من “البيع العشوائي” وتحسين المشهد الحضري وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها نفذت الحملة والتي أسفرت عن مصادرة أكثر من 6 أطنان من الخضراوات والفواكه والتي تعرض في مباسط مخالفة لدى “الباعة المتجولين” في حرم سوق الخضراوات إضافة إلى مصادرة 14 عربات خشبية تستخدم لنقل الخضار والفواكه شمل ذلك إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.

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جهود أمانة جدة

يذكر أنّ أمانة محافظة جدة تنفذ حملات عديدة على المواقع التي يتواجد “البيع العشوائي” وجار متابعتها للحد من هذه الممارسات فيما يأتي ذلك ضمن الجهود لرفع مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، وثمنت أمانة جدة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

أمانة جدة

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