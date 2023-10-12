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داخل مستودع مخالف بأحياء المليساء

“أمانة جدة” تضبط 367 طنًا من منتجات التبغ مجهولة المصدر

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ مساءً
“أمانة جدة” تضبط 367 طنًا من منتجات التبغ مجهولة المصدر
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة, مستودعًا مخالفًا بأحياء “المليساء “يحوي أكثر من 367 طنًا من منتجات “التبغ” مجهولة المصدر داخل حاويات.

جولات رقابية مستمرة

وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أن الفرق الرقابية قامت خلال الأسبوع الماضي برصد موقع بحي “المليساء” يحتوي على 56 من الحاويات لتخزين منتجات “التبغ” قُدرت بـ 367 طنًا و160 كيلوجرامًا مجهولة المصدر.

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مصادرة وإتلاف المنتجات

وأكدت أمانة محافظة جدة، أنه تمت مصادرتها وإتلاف ما تم ضبطه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين, مؤكدة مواصلة جهودها في متابعة الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية.

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