“أمانة جدة” تضبط 367 طنًا من منتجات التبغ مجهولة المصدر

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ضبطت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة, مستودعًا مخالفًا بأحياء “المليساء “يحوي أكثر من 367 طنًا من منتجات “التبغ” مجهولة المصدر داخل حاويات.
وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أن الفرق الرقابية قامت خلال الأسبوع الماضي برصد موقع بحي “المليساء” يحتوي على 56 من الحاويات لتخزين منتجات “التبغ” قُدرت بـ 367 طنًا و160 كيلوجرامًا مجهولة المصدر.
وأكدت أمانة محافظة جدة، أنه تمت مصادرتها وإتلاف ما تم ضبطه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين, مؤكدة مواصلة جهودها في متابعة الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية.