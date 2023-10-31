أمانة منطقة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية عن حاجتها لشغل وظائف مستخدم بمسمى عامل تجهيز (رجال) حسب الشروط التالية:
عامل تجهيز
– التسجيل بمنصة ساعد.
– أن يكون المتقدم مسجلاً في منصة ساعد.
– التأكد من قراءة كافة التعليمات لتجنب الوقوع بأي خطأ أثناء التقديم.
– تحمل جميع المسؤولية لأي بيانات تم إضافتها أو مستندات تم إرفاقها.
– ستقوم جهة العمل بالإعلان عن اسم المقبول عبر مواقعها لذا تهيب الأمانة ضرورة متابعة بوابات الأمانة الإلكترونية.
التقديم يبدأ من اليوم الثلاثاء 1445/4/16هـ (الموافق 2023/10/31م) عن طريق إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/4/20هـ (الموافق 2023/11/4م).