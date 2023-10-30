أمريكا تواجه الذكاء الاصطناعي بهذه القواعد

كشف البيت الأبيض، الاثنين، مجموعة قواعد ومبادئ تهدف إلى التحقق من أن أمريكا “ترسم الطريق” لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو ملف يحظى بمنافسة دولية شرسة.

مرسوم بايدن

وسيصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسومًا يفرض، بين أمور أخرى، على مطوري الذكاء الاصطناعي نقل نتائج اختباراتهم الأمنية إلى الحكومة الفدرالية، عندما تطرح مشاريعهم “خطرًا جديًّا من ناحية الأمن القومي وأمن الاقتصاد الوطني أو الصحة العامة”.

ومن المقرر أن تعرض المبادرة، الاثنين، خلال حدث رسمي في البيت الأبيض.

ويستند الرئيس الديمقراطي إلى قانون يعود تاريخه إلى الحرب الباردة يمنح الحكومة الفدرالية سلطة معينة لتقييد الشركات، عندما يكون أمن البلاد على المحك.

وقالت الحكومة الأمريكية: إن معايير الاختبارات الأمنية ستحدد على المستوى الفدرالي على أن يتم نشرها.

وفي يوليو الماضي، التزمت العديد من الشركات الرقمية الكبرى منها مايكروسوفت وجوجل إخضاع أنظمتها للذكاء الاصطناعي لاختبارات خارجية.

ويعتزم البيت الأبيض إيلاء اهتمام خاص للأخطار التي قد يطرحها تطوير الذكاء الاصطناعي في مجالي التكنولوجيا الحيوية والبنى التحتية.