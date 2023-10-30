أمطار المساء تزيد أجواء الرياض جمالًا

شهدت العاصمة الرياض مساء اليوم هطول أمطار متفرقة وثقها المواطنون ومحبو المطر في مقاطع فيديو وتم تداولها عبر مواقع التواصل على نطاق واسع، وسط دعوات بأن يجعلها الله سقيا خير وبركة ويعم بنفعها العباد والبلاد.

أمطار الرياض اليوم

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة، بداية هطول الأمطار على أحياء طويق والياسمين وعلى طريق عبيثران شمال الرياض، والعديد من أحياء العاصمة وسط توقعات باستمرار الأمطار المتفرقة على أنحاء من المنطقة.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، القصيم والجوف، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية، كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك.