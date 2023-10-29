Icon

موعد مباراة العودة بين الأهلي المصري وصن داونز Icon سعر المتر في حي النرجس بالرياض يصل 5 آلاف ريال Icon ثلاثية تُهدي الفوز لـ ليفربول ضد نوتنغهام Icon الشيخ المطلق يوضح حكم خصم المخالفات المرورية من راتب السائق Icon رابط التسجيل في مبادرة تعليم الباحة لتأهيل شاغلي الوظائف التعليمية Icon وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر Icon وظائف شاغرة لدى شركة طيران أديل Icon رونالدو ومحرز وباتنا الأكثر صناعة للأهداف Icon لحظة تدفق الشلالات بعد أمطار تبوك Icon مساند: 2000 ريال ومنع العمل بالسعودية عقوبة العاملة المنزلية المخالفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة وأتربة

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 10 مناطق

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٩ صباحاً
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 10 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

قد يهمّك أيضاً
الدرعية تجذب استثمارات بملياري دولار في عام 2023

الدرعية تجذب استثمارات بملياري دولار في عام 2023

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس جازان ما عدا فرسان 

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس جازان ما عدا فرسان 

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة

وظائف
موعد الاختبارات النهائية وإجازة الفصل الدراسي الأول
السعودية اليوم

موعد الاختبارات النهائية وإجازة الفصل الدراسي الأول

السعودية اليوم
فرانك كيسيه يستعيد بريقه مع الأهلي
الرياضة

فرانك كيسيه يستعيد بريقه مع الأهلي

الرياضة
الاتحاد يسعى لاستعادة توازنه أمام القوة الجوية
آخر الاخبار

الاتحاد يسعى لاستعادة توازنه أمام القوة الجوية

آخر الاخبار
النصر يستهدف الفوز الثاني بـ أبطال آسيا
آخر الاخبار

النصر يستهدف الفوز الثاني بـ أبطال آسيا

آخر الاخبار
تضاعف عدد الأثرياء المالكين لأكثر من 100 مليون دولار حول العالم
العالم

تضاعف عدد الأثرياء المالكين لأكثر من 100...

العالم
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة أبها والرياض
آخر الاخبار

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة أبها...

آخر الاخبار
‏وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع الرياض على إعادة مباراة الاتحاد وسباهان
الرياضة

‏وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع الرياض على...

الرياضة