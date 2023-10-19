أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية و أجزاء من مرتفعات عسير والباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً من غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة قد تصل الى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزءالجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوب.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً خلال النهار الى شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط شمالية الى شمالية شرقية تتحول تدريجياً من جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.