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توقعات بهطول أمطار بعدة مناطق

أمطار غزيرة تغلق الشوارع في الدمام

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠١ مساءً
أمطار غزيرة تغلق الشوارع في الدمام
المواطن - فريق التحرير

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شهدت الدمام في المنطقة الشرقية، خلال الساعات القليلة الماضية هطول أمطار غزيرة أغلقت عدداً من الشوارع.

يأتي ذلك فيما يتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار بعدة مناطق اليوم الثلاثاء.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، تبوك.

الضباب خلال الليل والصباح

كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، تبوك.

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