أمطار غزيرة تغلق الشوارع في الدمام

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شهدت الدمام في المنطقة الشرقية، خلال الساعات القليلة الماضية هطول أمطار غزيرة أغلقت عدداً من الشوارع.
امطار غزيرة على #الدمام الان س ٢.٣٠ م الثلاثاء ١٦ ربيع اخر ١٤٤٥
📷 عبدالعزيز الزهراني pic.twitter.com/1RQPpzl1uh
— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) October 31, 2023
يأتي ذلك فيما يتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار بعدة مناطق اليوم الثلاثاء.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل.
في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، تبوك.
كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، تبوك.