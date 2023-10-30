أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في أماكن آمنة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة العاشرة التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الحزم قوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة موعد حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا 2022 والقنوات الناقلة التزاماتك المالية أو إيقاف الخدمات لا تؤثر على استحقاق سكني الوداد يهزم الترجي بهدف نظيف في الدوري الإفريقي العمري أنقذ أسرة من الغرق في سيل الباحة بـ الشيول انطلاقة موسم الرياض أثبتت أن السعودية المكان المثالي لأبطال الملاكمة العالميين
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين حتى الجمعة المقبل.
وأوضح المدني أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل والخرمة وتربة ورنية والمويه والليث والقنفذة وأضم والعرضيات وميسان وبحرة، وستتأثر منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض ورماح والخرج والمزاحمية وعفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة وثادق ومرات وضرما، وأجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم والمنطقة الشرقية.
وأشار إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة لتشمل جدة ورابغ وخليص، وستتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة وثادق، وأجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والقصيم.