أمطار غزيرة في المدينة وسيول غرب تبوك

هطلت أمطار الخير والبركة على أجزاء واسعة من المملكة شملت المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والجوف وغيرها من المناطق.

أمطار وسيول

ووثق مرتادو منصة إكس بالفيديو مقاطع لهطول الأمطار على المدينة المنورة وجريان السيول غرب منطقة تبوك، حيث جرت السيول على طريق شرما غرب المنطقة.

3 إنذارات

وكان مركز الأرصاد حذر في 3 إنذارات، من أمطار غزيرة على مناطق مكة المكرمة وتبوك والجوف مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.