Icon

نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر Icon باعة جائلون وعمالة مخالفة وتسكين غير نظامي في حي المصفاة بالرياض Icon خلال أسبوع.. ضبط 17260 مخالفًا بينهم 24 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف Icon النصر يستهدف الفوز الخامس ضد الفيحاء بالرياض Icon رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر Icon الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه ضد الوحدة Icon فلكية جدة: خسوف جزئي للقمر بكافة المناطق مساء اليوم Icon الفتح يُكرر أطول سلسلة انتصارات Icon وظائف إدارية وتقنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon سجل مميز لـ النصر ضد الفيحاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة

أمطار غزيرة وسيول وبرد على 6 مناطق

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
أمطار غزيرة وسيول وبرد على 6 مناطق
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالي، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

أمطار وسيول وبرد

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

قد يهمّك أيضاً
وزير الخارجية : السعودية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وزير الخارجية : السعودية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

هبوط أسعار النفط وسط ترقب بيانات اقتصادية مهمة

هبوط أسعار النفط وسط ترقب بيانات اقتصادية مهمة

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.

سحب رعدية ممطرة

كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي

وظائف
لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس الكوري في الرياض
السعودية اليوم

لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس...

السعودية اليوم
لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25 عامًا من العمل في مزرعته
السعودية اليوم

لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25...

السعودية اليوم
الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف 2023م
حصاد اليوم

الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف...

حصاد اليوم
مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق العلامة الكاملة
الرياضة

مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق...

الرياضة
موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني
السعودية اليوم

موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات...

الرياضة
تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك
الرياضة

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك

الرياضة