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بعد مرور 9 جولات

أمير سعيود الأكثر مراوغة بدوري روشن

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
أمير سعيود الأكثر مراوغة بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم الجزائري أمير سعيود مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

أمير سعيود أكثر اللاعبين مراوغة

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، اليوم الاثنين، إلى أن أمير سعيود الأكثر مراوغة برصيد 36 مراوغة ناجحة، وذلك بعد مرور 9 جولات على بداية المسابقة.

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أمير سعيود
سعيود – المصدر spl

وشارك أمير سعيود في 9 مباريات مع الرائد بدوري روشن السعودي، وبدأهم جميعًا كأساسي، وتم استبداله 5 مرات، ونجح في تسجيل هدف وصنع آخر، وقام بصناعة 20 فرصة، ولديه 5 تسديدات على المرمى.

وقام أمير سعيود بـ264 تمريرة ناجحة بدقة 78.3%، وبلغت دقة تمريراته في ساحة المنافس 64.4%، كما لعب دورًا دفاعيًا، حيث قام بافتكاكين ناجحين، وشتت الكرة مرتين، وقطع الكرة مرتين، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.

أمير سعيود
سعيود – المصدر spl

الرائد في دوري روشن

على الجانب الآخر، لم يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المستوى المتوقع منه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد، وتعادل مرتين، وخسر 6 لقاءات، وسجل 6 أهداف، واستقبل 15 هدفًا.

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد نظيره الحزم على ملعب نادي الحزم، بعد فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

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