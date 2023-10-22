Icon

لقطات لعمال معلقين في الهواء على ارتفاع 500 قدم Icon قصة وادي فليج في حفر الباطن بالتزامن مع عرض مسرحية باسمه Icon تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمواجهة سيمبا Icon قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه Icon موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي Icon القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء Icon بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم Icon ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب Icon عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! Icon موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

أمير سعيود النقطة المضيئة في موسم الرائد

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٣ مساءً
أمير سعيود النقطة المضيئة في موسم الرائد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُقدم النجم الجزائري أمير سعيود مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في الموسم الحالي، ليكون من أبرز اللاعبين في دوري روشن السعودي.

أمير سعيود يخطف الأنظار

وانتقل أمير سعيود إلى صفوف الرائد في الميركاتو الصيفي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، ليخطف الأنظار معه، رغم تراجع أداء ونتائج الفريق الريداوي خلال منافسات الموسم الحالي.

قد يهمّك أيضاً
6 أقسام بركن الطفل في مهرجان العلا للتمور تجذب الزوار

6 أقسام بركن الطفل في مهرجان العلا للتمور تجذب الزوار

جامعة الملك فيصل تعلن فتح باب التقديم على وظائفها

جامعة الملك فيصل تعلن فتح باب التقديم على وظائفها

وقام أمير سعيود بـ11 مراوغة ناجحة في مباراة الرائد ضد الحزم بالأمس، وهو أعلى رقم للاعب في مواجهة واحدة بالدوريات العربية هذا الموسم، وفقًا لبيانات شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

أمير سعيود
سعيود – المصدر spl

وخطف أمير سعيود الأنظار رغم خسارة الرائد ضد الحزم بنتيجة 4\3، حيث نجح في تسجيل هدفين وقدم تمريرة حاسمة، وصنع 3 فرص، وكان الأكثر تسديدًا بـ7 تسديدات، بينهم 5 تسديدات على المرمى، ولعب 4 عرضيات ناجحة.

وسجل سعيود حضورًا كاملًا مع الرائد في دوري روشن السعودي، حيث شارك في 10 مباريات كأساسي وتم استبداله 5 مرات، وسجل 3 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 22 فرصة، وقام بـ301 تمريرة ناجحة بدقة 78.8%.

أمير سعيود
سعيود – المصدر spl

الرائد في دوري روشن

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث يتذيل جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، من الفوز مرة والتعادل مرتين والخسارة في 7 مواجهات.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169 وظيفة
حصاد اليوم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169...

حصاد اليوم
إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي
الرياضة

إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري...

الرياضة
البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم في الشوارع
العالم

البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم...

العالم
متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت المزايا
السعودية اليوم

متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت...

السعودية اليوم
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
العالم

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم...

العالم
شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة إدارية وهندسية
حصاد اليوم

شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة...

حصاد اليوم
حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25 مليون ريال
السوق

حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25...

السوق
خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من التبرج وإظهار الزينة
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من...

السعودية اليوم