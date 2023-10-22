أمير سعيود النقطة المضيئة في موسم الرائد

يُقدم النجم الجزائري أمير سعيود مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في الموسم الحالي، ليكون من أبرز اللاعبين في دوري روشن السعودي.

أمير سعيود يخطف الأنظار

وانتقل أمير سعيود إلى صفوف الرائد في الميركاتو الصيفي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، ليخطف الأنظار معه، رغم تراجع أداء ونتائج الفريق الريداوي خلال منافسات الموسم الحالي.

وقام أمير سعيود بـ11 مراوغة ناجحة في مباراة الرائد ضد الحزم بالأمس، وهو أعلى رقم للاعب في مواجهة واحدة بالدوريات العربية هذا الموسم، وفقًا لبيانات شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

وخطف أمير سعيود الأنظار رغم خسارة الرائد ضد الحزم بنتيجة 4\3، حيث نجح في تسجيل هدفين وقدم تمريرة حاسمة، وصنع 3 فرص، وكان الأكثر تسديدًا بـ7 تسديدات، بينهم 5 تسديدات على المرمى، ولعب 4 عرضيات ناجحة.

وسجل سعيود حضورًا كاملًا مع الرائد في دوري روشن السعودي، حيث شارك في 10 مباريات كأساسي وتم استبداله 5 مرات، وسجل 3 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 22 فرصة، وقام بـ301 تمريرة ناجحة بدقة 78.8%.

الرائد في دوري روشن

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث يتذيل جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، من الفوز مرة والتعادل مرتين والخسارة في 7 مواجهات.