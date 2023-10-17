الأمين العام للجامعة العربية: أي عقل من جهنم يقصف مستشفى بنزلائه؟ أمين مجلس التعاون الخليجي: لا يمكن استخدام النفط سلاحًا للضغط مانشيني والأخضر لم يتذوقا طعم الفوز في 360 دقيقة ارتفاع شهداء قصف مستشفى المعمداني في غزة إلى 800 شهيد وصول تايسون فيوري إلى الرياض استعدادًا للنزال المُرتقب شاهد عيان يروي تفاصيل كارثة قصف مستشفى المعمداني بغزة الجماهير: كوارث علي البليهي لا تُحصى بالأدلة ! اللقطات الأولى لقصف مستشفى المعمداني في غزة خطوات إلغاء الاشتراك بالفاتورة الثابتة من الكهرباء مدرب النصر بديل مانشيني بعد مباراة السعودية ومالي !
أكد أمين مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أنه لا يمكن استخدام النفط سلاحًا للضغط، مشددًا على أن دول مجلس التعاون تعمل على ضمان أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك للاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بــمسقط حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
كما طالب أمين عام مجلس التعاون الخليجي بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة فورًا، مضيفًا: “قررنا إطلاق عملية إغاثة عاجلة للشعب الفلسطيني، ورصدنا 100 مليون دولار لإغاثة أهالي غزة”.
فيديو | أمين مجلس التعاون الخليجي: لا يمكن استخدام النفط سلاحا للضغط.. ودول مجلس التعاون تعمل على ضمان أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي#الإخبارية pic.twitter.com/FHMFXfwTUJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 17, 2023