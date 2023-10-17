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رصد 100 مليون دولار لإغاثة أهالي غزة

أمين مجلس التعاون الخليجي: لا يمكن استخدام النفط سلاحًا للضغط

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
أمين مجلس التعاون الخليجي: لا يمكن استخدام النفط سلاحًا للضغط
المواطن - فريق التحرير

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أكد أمين مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أنه لا يمكن استخدام النفط سلاحًا للضغط، مشددًا على أن دول مجلس التعاون تعمل على ضمان أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك للاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بــمسقط حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

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كما طالب أمين عام مجلس التعاون الخليجي بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة فورًا، مضيفًا: “قررنا إطلاق عملية إغاثة عاجلة للشعب الفلسطيني، ورصدنا 100 مليون دولار لإغاثة أهالي غزة”.

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