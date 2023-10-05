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ضمن منافسات الجولة التاسعة

أندري غراي يمنح الرياض التقدم ضد الشباب

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٠ مساءً
أندري غراي يمنح الرياض التقدم ضد الشباب
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرياض ضد الشباب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

تقدم الرياض ضد الشباب

وانطلقت مباراة الرياض ضد الشباب المقامة على إستاد الأمير فيصل بن فهد بشكل سريع، وظهر الفريق صاحب الأرض بشكل أفضل، وكاد أن يهز الشباك عند الدقيقة العاشرة، إلا أن حارس المرمى تألق وتصدى للانفراد.

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الرياض ضد الشباب
جانب من المباراة – المصدر @SPL

واستمرت محاولات الفريقين لفض اشتباك التعادل السلبي، وسط تشجيع كبير من الجماهير في المدرجات، التي أشعلت أجواء اللقاء، ولكن أهدر اللاعبون العديد من الفرص، وظهر الدفاع بشكل مميز.

ونجح أندري غراي فض هز الشباك عند الدقيقة 36، ليضغط الفريقين في الدقائق المتبقية لتسجيل هدف آخر، وهز الشويرخ الشباك، ولكن الحكم ألغاه للتسلل، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض ضد الشباب بهدف دون رد.

أندري غراي
غراي – المصدر @AlRiyadhFC

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد الشباب في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

نادي الرياض
لاعبو الفريق – المصدر @AlRiyadhFC

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