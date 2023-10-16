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بعد أنباء توليه المهمة في الصيف

أنشيلوتي عن قيادة البرازيل: مجرد شائعات!

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
أنشيلوتي عن قيادة البرازيل: مجرد شائعات!
المواطن - فريق التحرير

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علق المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على الأنباء التي ترددت طوال الفترة الماضية بشأن تدريبه لمنتخب البرازيل بداية من الصيف المقبل.

قيادة منتخب البرازيل

وأعلن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريجيز، شهر يوليو الماضي، عن التعاقد مع أنشيلوتي، لقيادة منتخب البرازيل الأول في يونيو عام 2024، وذلك بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد الإسباني.

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وأكدت تقارير أن المدرب الإيطالي سيبدأ مهمته بشكل رسمي مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في بطولة كوبا أمريكا 2024.

أنشيلوتي
مدرب الريال – المصدر @realmadriden

أنشيلوتي ينفي تدريب البرازيل

وتحدث أنشيلوتي بشأن ما تردد عن اتفاقه مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لقيادة المنتخب الأول، قائلًا: “كلها مجرد شائعات.. أشعر أنني بحالة جيدة جدًّا في ريال مدريد هذه الفترة”.

مدرب ريال مدريد أنشيلوتي
مدرب الريال – المصدر @realmadriden

وواصل المدرب الإيطالي حديثه خلال تصريحاته لإذاعة “Radio 1″، قائلًا: “لقد بدأنا الموسم بطريقة رائعة، ونأمل أن نواصل بهذا المستوى”.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطتين عن جيرونا الوصيف، و3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

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