أنشيلوتي يقر بالخطأ الذي ارتكبه في الكلاسيكو

اعترف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بالخطأ الذي ارتكبه في الكلاسيكو ضد برشلونة.

فوز ريال مدريد ضد برشلونة

ولعب ريال مدريد ضد برشلونة بالأمس في معقل البلوجرانا ملعب “مونتجويك”، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ونجح المرينغي في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثنائية.

أنشيلوتي يعترف بالخطأ

وذكرت شبكة “ديفنسا سنترال”: “تحدث كارلو أنشيلوتي مع أعضاء الجهاز الفني عقب الكلاسيكو، واتفق الجميع على استنتاج أن هناك خطأ في التشكيلة الأساسية التي بدأت أمام برشلونة”.

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن المدرب الإيطالي ونجله ديفيد، اعترفا بأن عدم وجود إدواردو كامافينجا في التشكيل الأساسي كان خطأ.

وأضاف: “يرى أنشيلوتي وديفيد أن كامافينجا كان ورقة حاسمة في تحقيق الانتصار، عقب المشاركة بدلًا من فيرلاند ميندي، وسيراعي الجهاز الفني هذا الأمر في المباريات المقبلة لريال مدريد”.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة، ليتواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.