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طالب الأهالي الشركة بالتدخل والتوجيه بما يلزم

أهالي شثاث في أملج: انقطاع الكهرباء يحدث يوميًّا ويستمر ساعات

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ صباحاً
أهالي شثاث في أملج: انقطاع الكهرباء يحدث يوميًّا ويستمر ساعات
المواطن - فريق التحرير

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شكا أهالي مركز شثاث التابع لمحافظة أملج من حدوث انقطاعات متكررة في خدمة التيار الكهرباء.

مشكلة يومية

ووجه بعض أهالي المركز، عبر منصة إكس، شكاوى عديدة، رصدتها “المواطن“، إلى شركة الكهرباء بخصوص تلك المشكلة، مؤكدين أنهم يعانون من انقطاع متكرر ويومي للكهرباء، وقد يستمر الانقطاع أحيانًا إلى ساعات.

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وطالب الأهالي الكهرباء بالتدخل والتوجيه بما يلزم لحل المشكلة.

وردت الكهرباء على الشكوى بالقول: يؤسفنا سماع ذلك، ونؤكد لك أن استمرارية الخدمة الكهربائية أولويتنا في الهيئة، كما نأمل منك تقديم شكوى للهيئة لنتمكن من دراسة المشكلة وتقديم الحلول الممكنة من خلال: هنا.

التعويض عن التلفيات

في سياق متصل، أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنه يمكن لأي مشترك متضرر التقدم بطلب للحصول على تعويض عن أي تلفيات بسبب انقطاع التيار.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء : إنه يمكنك طلب تعويض التلفيات عن طريق البريد الإلكتروني ([email protected])، مع مراعاة وجود:
• رقم حساب فاتورة الكهرباء.
• رقم الهوية ورقم الجوال.
• فواتير الصيانة والأضرار.

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