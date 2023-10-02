أهالي شثاث في أملج: انقطاع الكهرباء يحدث يوميًّا ويستمر ساعات

مواطنات: شروط الضمان الاجتماعي بشأن السكن تعجيزية أهالي شثاث في أملج: انقطاع الكهرباء يحدث يوميًّا ويستمر ساعات السفير الفرنسي يحتفي بالقهوة السعودية في يومها العالمي انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 222.35 ريال حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية بمصر وسقوط مصابين أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى شركة النهدي وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الطاقة
شكا أهالي مركز شثاث التابع لمحافظة أملج من حدوث انقطاعات متكررة في خدمة التيار الكهرباء.
ووجه بعض أهالي المركز، عبر منصة إكس، شكاوى عديدة، رصدتها “المواطن“، إلى شركة الكهرباء بخصوص تلك المشكلة، مؤكدين أنهم يعانون من انقطاع متكرر ويومي للكهرباء، وقد يستمر الانقطاع أحيانًا إلى ساعات.
وطالب الأهالي الكهرباء بالتدخل والتوجيه بما يلزم لحل المشكلة.
وردت الكهرباء على الشكوى بالقول: يؤسفنا سماع ذلك، ونؤكد لك أن استمرارية الخدمة الكهربائية أولويتنا في الهيئة، كما نأمل منك تقديم شكوى للهيئة لنتمكن من دراسة المشكلة وتقديم الحلول الممكنة من خلال: هنا.
في سياق متصل، أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنه يمكن لأي مشترك متضرر التقدم بطلب للحصول على تعويض عن أي تلفيات بسبب انقطاع التيار.
وقالت الشركة السعودية للكهرباء : إنه يمكنك طلب تعويض التلفيات عن طريق البريد الإلكتروني ([email protected])، مع مراعاة وجود:
• رقم حساب فاتورة الكهرباء.
• رقم الهوية ورقم الجوال.
• فواتير الصيانة والأضرار.