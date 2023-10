أهم ما ستنقله حاملة الطائرات الأمريكية لشرق المتوسط دعمًا لإسرائيل

ترسل الولايات المتحدة مجموعة حاملة طائرات إلى إسرائيل، وستبدأ بتزويدها بالذخائر اعتبارًا من أمس الأحد، وتبحث الولايات المتحدة أيضًا خيارات لإجلاء محتمل للأمريكيين من إسرائيل، فيما يتم بحث وضع بعض الأمريكيين على متن سفن بحرية لإجلائهم من إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: إن الجيش الأمريكي قرر نقل حاملة الطائرات الأمريكية فورد إلى شرق المتوسط لتكون مستعدة لدعم إسرائيل، وستبدأ أيضًا في تزويد إسرائيل بالذخائر والإمدادات العسكرية الأخرى على الفور، بعد التصعيد العسكري الذي بدأ السبت الماضي مع حركة حماس، بحسب قناة “إن بي سي” الأمريكية.

وأضاف أوستن، أمس الأحد، أنه أمر حاملة الطائرات فورد بالذهاب إلى شرق البحر الأبيض المتوسط. وتضم المجموعة الحاملة وطراد صواريخ موجهًا من طراز تيكونديروجا وأربع مدمرات صواريخ موجهة من طراز أرلي بيرك.

Check out the latest #ForcesNews daily Download:

🔵 USS Gerald R Ford Carrier Strike Group moves into the Eastern Mediterranean

⚪ Danish PM calls for expansion of coalition providing F-16 jets to Ukraine

🟡 First wave of additional 200 UK soldiers arrives in Kosovo pic.twitter.com/XNBdW0Co5g

— Forces News (@ForcesNews) October 9, 2023