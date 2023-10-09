أهم ما ستنقله حاملة الطائرات الأمريكية لشرق المتوسط دعمًا لإسرائيل

ترسل الولايات المتحدة مجموعة حاملة طائرات إلى إسرائيل، وستبدأ بتزويدها بالذخائر اعتبارًا من أمس الأحد، وتبحث الولايات المتحدة أيضًا خيارات لإجلاء محتمل للأمريكيين من إسرائيل، فيما يتم بحث وضع بعض الأمريكيين على متن سفن بحرية لإجلائهم من إسرائيل.

حاملة الطائرات الأمريكية فورد

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: إن الجيش الأمريكي قرر نقل حاملة الطائرات الأمريكية فورد إلى شرق المتوسط لتكون مستعدة لدعم إسرائيل، وستبدأ أيضًا في تزويد إسرائيل بالذخائر والإمدادات العسكرية الأخرى على الفور، بعد التصعيد العسكري الذي بدأ السبت الماضي مع حركة حماس، بحسب قناة “إن بي سي” الأمريكية.

وأضاف أوستن، أمس الأحد، أنه أمر حاملة الطائرات فورد بالذهاب إلى شرق البحر الأبيض المتوسط. وتضم المجموعة الحاملة وطراد صواريخ موجهًا من طراز تيكونديروجا وأربع مدمرات صواريخ موجهة من طراز أرلي بيرك.

Check out the latest #ForcesNews daily Download: 🔵 USS Gerald R Ford Carrier Strike Group moves into the Eastern Mediterranean ⚪ Danish PM calls for expansion of coalition providing F-16 jets to Ukraine 🟡 First wave of additional 200 UK soldiers arrives in Kosovo pic.twitter.com/XNBdW0Co5g — Forces News (@ForcesNews) October 9, 2023

محتويات حاملة الطائرات العسكرية

وأضاف: “لقد اتخذنا أيضًا خطوات لتعزيز أسراب الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز F-35 وF-15 وF-16 وA-10 في المنطقة”. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم حكومة الولايات المتحدة بتزويد جيش الدفاع الإسرائيلي بسرعة بمعدات وموارد إضافية، بما في ذلك الذخائر. وستبدأ أولى المساعدات الأمنية بالتحرك اليوم وستصل خلال الأيام المقبلة”.

وستتمركز حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس فورد في البحر المتوسط، وتحمل على متنها ٥ آلاف جندي، بالإضافة إلى عدد من الطائرات والطرادات البحرية.

أسرى وقتلى أمريكيون في أحداث غزة

وأكد وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، وجود مواطنين أمريكيين بين الأسرى في غزة، لكنه لم يقدم تفاصيل عنهم.

وقال المسؤولون: إن الولايات المتحدة تعمل أيضًا على وضع خطط لإجلاء محتمل للأمريكيين على الخروج من إسرائيل. ولم يتم اتخاذ قرار أو أمر بأي شيء، لكن المسؤولين يعملون من خلال الخيارات، بما في ذلك الخيار الذي قد يتضمن وضع بعض الأمريكيين على متن سفن البحرية لإيصالهم إلى بر الأمان.