أهم مميزات أول سيارة دفع رباعي بالعالم تعمل بالطاقة الشمسية

قام فريق من جامعة “أيندهوفن للتكنولوجيا” باختبار أول مركبة تعمل بالطاقة الشمسية على الطرق الوعرة في العالم، خلال رحلة تجريبية بالمغرب امتدت من شمال المغرب إلى جنوبها.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أنه تم إنشاء هذه السيارة المسماة “ستيلا تيرا” (Stella Terra)، من قبل فريق من الطلاب بجامعة أيندهوفن للتكنولوجيا بهولندا، وتعتمد هذه العربة على ألواح شمسية موضوعة على سقفها المنحدر لشحن بطاريتها الكهربائية، مما يعني أنها تستطيع القيادة لمسافات طويلة بالاعتماد كليًا على الطاقة الشمسية.

ونقلت الشبكة البريطانية عن تيم بوسمان، مسؤول بالفريق، قوله إن هذه السيارة يمكن أن تكون الأكثر فعالية بالمناطق النائية لكونها تعتمد فقط على الطاقة الشمسية، موضحًا، أنه تم اختيار المغرب لتجريب هذه السيارة نظرًا للطبيعة والتضاريس المتنوعة التي توفرها المغرب.

أهم مميزات سيارة الدفع الرباعي

واختبر الفريق السيارة بالمغرب خلال الأسابيع الماضية، حيث قطعت “ستيلا تيرا” أكثر من 1000 كيلومتر، انطلاقًا من شمال المغرب وصولاً إلى الجنوب بالصحراء المغربية.

وتبلغ سرعة السيارة 145 كيلومترًا في الساعة، وفي يوم مشمس يبلغ مدى بطاريتها حوالي 710 كيلومترات على الطرق العادية، وحوالي 550 كيلومترًا على الطرق الوعرة، وفي الطقس الملبد بالغيوم، يقدّر الفريق أن المدى قد يكون أقل بمقدار 50 كيلومترًا.

تجربة السيارة في الصحراء

وأشار بوسمان إلى أن سيارة الدفع الرباعي أثبتت أنها أكثر كفاءة بمقدار الثلث مما كان متوقعًا في الرحلة، مضيفًا أن تصميمها خفيف الوزن جعلها أقل عرضة للتعثر على التضاريس الوعرة.

وبدأ اختبار السيارة الجديدة انطلاقًا من مدينة طنجة مرورًا بسلسلة جبال الريف التي تتميز بوعورتها، حيث اختبرت الصعود والنزول السريع في أول تحدي لها على الطرق الوعرة، ليتجه الفريق جنوبًا عبر مدينة فاس، حيث تم اختبار السيارة على الممرات الجبلية في ميدلت، لتنتهي الرحلة في الصحراء المغربية.