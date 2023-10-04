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استقرار التخفيضات الطوعية حتى نهاية 2024

أوبك + تقرر إبقاء خفض الإنتاج وسط توقعات بوصول النفط لـ 100 دولار للبرميل

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ مساءً
أوبك + تقرر إبقاء خفض الإنتاج وسط توقعات بوصول النفط لـ 100 دولار للبرميل
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أعلنت منظمة أوبك بلس، اليوم الأربعاء، في اجتماعها الـ50، التزام الدول الأعضاء بإعلان التعاون المتعلق بخفض مستويات إنتاج النفط، حتى نهاية 2024، وفق ما تم الاتفاق عليه باجتماع وزراء التحالف في يونيو الماضي.

إبقاء تخفيضات النفط

لم تُدخل اللجنة الوزارية لأوبك+، التي اجتمعت اليوم الأربعاء، أي تغييرات على سياسة إنتاج النفط للمجموعة، بعد أن قالت السعودية وروسيا إنهما ستبقيان على تخفيضات الإنتاج الطوعية لدعم السوق. وعقد وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف باسم أوبك+، اجتماعًا عبر الإنترنت، بحسب “رويترز”.

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وفي سياق متصل، واصل النفط انخفاضه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رغم تأكيد السعودية وروسيا استمرار تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية هذا العام، ومع تقييم زيادة مخزونات النفط في “كوشينج”، أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة، لأول مرة منذ ثمانية أسابيع.

تأثير قرارات أوبك بلس

وقفز النفط نحو 100 دولار للبرميل لخام برنت، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، على الرغم من أن الأسعار تعرضت لضغوط في الأيام الأخيرة بسبب المخاوف من أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة باستمرار ومن ضعف النمو الاقتصادي. وجاء في بيان صدر بعد الاجتماع أن “اللجنة ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب”.

حثت اللجنة أيضًا جميع الدول المشاركة على تحقيق التوافق التام والالتزام بآلية التعويضات، بعد مراجعتها لبيانات إنتاج النفط لشهري يوليو وأغسطس 2023. ووفق البيان الصادر اليوم عن لجنة المتابعة الوزارية؛ فإنَّه من المقرر عقد الاجتماع القادم في 26 نوفمبر 2023.

القرارات السعودية والروسية

وأعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، أنها ستواصل خفضًا طوعيًّا بمقدار مليون برميل يوميًّا حتى نهاية عام 2023، في حين قالت روسيا: إنها ستبقي على قيود التصدير الطوعية بمقدار 300 ألف برميل يوميًّا حتى نهاية ديسمبر، بحسب “رويترز”.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في تصريحات لمحطة روسيا-24 التلفزيونية الإخبارية: إن التخفيضات المشتركة للسعودية وروسيا ساعدت في تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية. وأضاف: “نحن أيضًا نفي بالتزاماتنا بالكامل”.

وصرح وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الشهر الماضي، بأن تخفيضات أوبك + ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق، وأنه لم يتم استهداف الأسعار.

تراجع أسعار النفط

وقبل الاجتماع، قالت مصادر في أوبك+ لرويترز: إن السياسة من المرجح أن تظل ثابتة على الرغم من ارتفاع النفط، أشار بعض المحللين إلى احتمال متزايد لخفض التخفيضات الطوعية السعودية. وتأتي تخفيضات الإمدادات السعودية والروسية بالإضافة إلى القيود السابقة المعلنة منذ أواخر عام 2022. وقال البيان إن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة القادم سيعقد في 26 نوفمبر، وهو نفس يوم الاجتماع الكامل المقرر التالي لأوبك + لاتخاذ قرار بشأن السياسة.

وفي سياق متصل، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% اليوم الأربعاء بعد تقارير تفيد بأن روسيا قد ترفع حظرها على الديزل في الأيام المقبلة وبيانات الحكومة الأمريكية التي أشارت إلى ضعف الطلب على البنزين.

100 دولار للبرميل

وتوقع كبير الاقتصاديين في شركة إكوينور النفطية الكبرى، اليوم الأربعاء، أن أسعار النفط الخام العالمية قد ترتفع إلى 100 دولار للبرميل بناءً على قرار مجموعة منتجي النفط في أوبك هذا الأسبوع بالإبقاء على تخفيضات العرض، بحسب “رويترز”.

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