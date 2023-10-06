أوتافيو يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد أبها 3 تنبيهات من أتربة مثارة على حائل وتبوك وشرورة دريد لحام غضبان من وسائل التواصل بعد شائعة وفاته العينة الثانية لـ بوغبا إيجابية ! 200 مليون ريال حد أقصى لقيمة مشروعات البنية التحتية كريم بنزيما: الديربي له نكهة خاصة ديربي جدة بدون عمر السومة للمرة الأولى منذ 2014 إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي ضمن الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير جدة الأهلي يسعى لتحقيق فوز غائب منذ 3 سنوات لائحة العمالة المنزلية: 10 ساعات حد أقصى للعمل والمستحقات ديون ممتازة للعامل وورثته
نجح البرتغالي أوتافيو في إحراز الهدف الأول لنادي النصر في شباك أبها، وذلك خلال مباراة الفريقين المقامة حاليًّا في الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.
وسجل اللاعب البرتغالي هدفه في الدقيقة الثالثة مع بداية المباراة المقامة على ملعب “الأول بارك”، بعد تمريرة متقنة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.
هدف مبكر للنصر عن طريق اوتافيو⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/mcT7yvGMlz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2023