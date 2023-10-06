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أوتافيو يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد أبها

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢١ مساءً
أوتافيو يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد أبها
المواطن - فريق التحرير

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نجح البرتغالي أوتافيو في إحراز الهدف الأول لنادي النصر في شباك أبها، وذلك خلال مباراة الفريقين المقامة حاليًّا في الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل اللاعب البرتغالي هدفه في الدقيقة الثالثة مع بداية المباراة المقامة على ملعب “الأول بارك”، بعد تمريرة متقنة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

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