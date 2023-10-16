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مؤكدًا أنها كانت تجربة مفيدة

أوديجارد: تعلمت من رونالدو وثنائي الريال كثيرًا

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٤ مساءً
أوديجارد: تعلمت من رونالدو وثنائي الريال كثيرًا
المواطن - فريق التحرير

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أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، النرويجي مارتن أوديجارد، أنه تعلم الكثير من النجوم في فريقه السابق ريال مدريد، وفي مقدمتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

اللعب لريال مدريد

وانضم أوديجارد صاحب الـ24 عامًا، إلى صفوف ريال مدريد عندما كان يبلغ 16 عامًا، لكنه خرج في أكثر من تجربة على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل إلى آرسنال بشكل نهائي.

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أوديجارد
النجم النرويجي

أويجارد يكشف تفاصيل تواجده في الريال

وقال أوديجارد في تصريحات أبرزتها شبكة “جول” العالمية: “هناك الكثير من الأشياء الصغيرة خلال تلك الفترة في ريال مدريد، لنرى كيف يعتنون بأجسادهم، ونرى كيف يتدربون، وكذلك إعدادهم للمباريات”.

وأضاف: “رأيت مدى اهتمامهم بالتفاصيل، ومدى حماسية الأجواء عندما تأتي المباراة.. يمكنهم أن يكونوا مرتاحين للغاية، لكن عندما تأتي المباراة، تتغير الأمور، ويدخلون في حالة من التركيز الشديد”.

آرسنال ضد مان يونايتد

وتابع النجم النرويجي: “لو لم ألعب في ريال مدريد، لما وصلت إلى المستوى الذي أنا عليه الآن.. لقد تعلمت كيف أنضج وكانت تجربة مفيدة ورائعة، لكنني كنت بحاجة للعب أكثر”.

وواصل أوديجارد تصريحاته قائلًا: “توني كروس، لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو، اهتموا بي كثيرًا في البداية، لقد كانوا جميعًا طيبين للغاية”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “لقد قدموا لي النصائح وساعدوني كثيرًا، لكن بصراحة لا أعتقد أن أيًّا منهم كان قلقًا بشكل خاص بشأن حصول شاب من النرويج بعمر 16 عامًا على مكانه في الفريق”.

أوديجارد
النجم النرويجي

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