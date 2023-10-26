أوسيمين يُشيد بتطور الدوري السعودي

أشاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين، بالتطور الكبير الذي يشهده الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدًا في الوقت ذاته صعوبة اللعب في الدوري الإيطالي.

أوسيمين سعيد في نابولي

وقال أوسيمين: “سعيد في نابولي، الناس لا تعرف مدى صعوبة اللعب في الدوري الإيطالي، فمن وجهة نظر تكتيكية وبدنية، هو واحد من أصعب الدوريات التي يمكن اللعب بها”.

وبشأن تفضيله اللعب في الدوري الأمريكي أو السعودي، علق المهاجم النيجيري خلال مقابلة عبر منصة “تويتش”، قائلًا: “إذا حصلت على نفس الشروط، فسأذهب إلى الدوري الأمريكي”.

إشادة بتطور الدوري السعودي

وأثنى أوسيمين بقوة وتطور الدوري السعودي للمحترفين، وقال: “هم يحاولون تطوير البطولة الخاصة بهم، وهذا أمر جيد، ذهب واحد من أفضل اللاعبين على مر العصور، البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى هناك”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “نجحوا في جذب العديد من المواهب البارزة، وبالتالي بالنسبة لي الأمر جيد أنهم يحاولون بناء دوريهم الخاص لكي يصبح من بين الأفضل، هم يقدمون عملا مذهلًا”.

وحاول نادي الهلال ضم أوسيمين الصيف الماضي، إلا أن نابولي تمسك باستمرار النجم النيجيري، بعدما قاده للتتويج بالدوري الإيطالي الممتاز، إلا أنه لم يُجدد عقده الذي ينتهي في عام 2025 حتى الآن.