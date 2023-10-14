أوكرانيا تهزم مقدونيا الشمالية بثنائية

حقق المنتخب الأوكراني الأول لكرة القدم فوزًا مهمًا على حساب منتخب مقدونيا الشمالية بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وسجل المنتخب الأوكراني هدفه الأول عبر “جيورجي سوداكوف” في الدقيقة الـ30 من عمر المباراة، وفي الشوط الثاني وعند حلول الدقيقة الـ90، أضاف المنتخب الأوكراني هدفه الثاني عبر اللاعب أولكسندر كارافاييف.

فوز يصعد بـ أوكرانيا للوصافة

وبعد الفوز أصبح رصيد منتخب أوكرانيا 10 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثالثة، وبفارق 3 نقاط عن منتخب إنجلترا المتصدر.

جدير بالذكر أنه في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية، ستقام مباراتا ” سلوفينيا ضد فنلندا” و ” بلغاريا ضد ليتوانيا”، بينما في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية ستُقام مباريات ” الدنمارك ضد كازاخستان” و ” المجر ضد صربيا” و ” إيطاليا ضد مالطا”.

وكان منتخبا البرتغال وفرنسا ضمنا بالأمس الصعود لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024، بعد الفوز على منتخبي سلوفاكيا وهولندا على الترتيب.