Icon

فيصل بن فرحان يؤكد لـ بلينكن رفض السعودية القاطع لتهجير أهالي غزة Icon لأول مرة بالدرعية.. عرض للأزياء العالمية والمحلية في مطل البجيري Icon تفاصيل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط وسيط الشحن في السعودية Icon ساوثجيت ينتقد جماهير إنجلترا بسبب هندرسون Icon كريستيانو رونالدو: مستمتع باللحظة ولا أفكر في الاعتزال Icon الصحة: مضاعفات الإنفلونزا الموسمية قد تؤدي إلى الوفاة Icon الشباب يُفاضل بين كيكي فلوريس وبيسكان Icon الهلال الأكثر استحواذًا في دوري روشن Icon الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الصحفيين ويقصف مراسلين جنوبي لبنان Icon اذهب للصيانة فوراً.. 5 أسباب لاهتزاز عجلة القيادة على الطريق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في تصفيات يورو 2024

أوكرانيا تهزم مقدونيا الشمالية بثنائية

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
أوكرانيا تهزم مقدونيا الشمالية بثنائية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق المنتخب الأوكراني الأول لكرة القدم فوزًا مهمًا على حساب منتخب مقدونيا الشمالية بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وسجل المنتخب الأوكراني هدفه الأول عبر “جيورجي سوداكوف” في الدقيقة الـ30 من عمر المباراة، وفي الشوط الثاني وعند حلول الدقيقة الـ90، أضاف المنتخب الأوكراني هدفه الثاني عبر اللاعب أولكسندر كارافاييف.

قد يهمّك أيضاً
10 أسباب لـ الجوع المستمر.. الأخير أخطرها

10 أسباب لـ الجوع المستمر.. الأخير أخطرها

منتخب كرواتيا يتلقى أول هزيمة له في تصفيات يورو 2024

منتخب كرواتيا يتلقى أول هزيمة له في تصفيات يورو 2024

فوز يصعد بـ أوكرانيا للوصافة

وبعد الفوز أصبح رصيد منتخب أوكرانيا 10 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثالثة، وبفارق 3 نقاط عن منتخب إنجلترا المتصدر.

أوكرانيا ضد مقدونيا - 2

جدير بالذكر أنه في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية، ستقام مباراتا ” سلوفينيا ضد فنلندا” و ” بلغاريا ضد ليتوانيا”، بينما في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية ستُقام مباريات ” الدنمارك ضد كازاخستان” و ” المجر ضد صربيا” و ” إيطاليا ضد مالطا”.

وكان منتخبا البرتغال وفرنسا ضمنا بالأمس الصعود لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024، بعد الفوز على منتخبي سلوفاكيا وهولندا على الترتيب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة

وظائف
التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقًا بشأن أسعار الوقود
السوق

التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقًا بشأن أسعار...

السوق
الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية
السعودية اليوم

الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة...

السعودية اليوم
المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات
السعودية اليوم

المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة تبوك الدوائية
وظائف

وظائف شاغرة في شركة تبوك الدوائية

وظائف
لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف المفاجئ
السعودية اليوم

لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف...

السعودية اليوم
الربيعة يشدو شعراً.. سعوديون أبناء المعالي ولا يرضون إلا بالأعالي
السعودية اليوم

الربيعة يشدو شعراً.. سعوديون أبناء المعالي ولا...

السعودية اليوم
العنف الأسري أسباب مختلفة وحلول مطلوبة
السعودية اليوم

العنف الأسري أسباب مختلفة وحلول مطلوبة

السعودية اليوم