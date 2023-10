أولى لقطات خسوف القمر الليلة

بدأ سكان العالم في البحث عن مشاهد ولقطات للحظة خسوف القمر، مساء اليوم السبت، حيث يمر القمر عبر مركز ظل الأرض، ويغطي ظل الأرض 12.2% تقريبًا من سطح القمر عند ذروة الخسوف، ويعرف هذا بالخسوف الجزئي للقمر.

ويعد خسوف القمر حدثًا شهيرًا لمراقبي السماء في جميع أنحاء العالم، موضحًا أن خسوف القمر ظاهرة فلكية ستشهدها الأرض اليوم وتسمى خسوف جزئي للقمر، والخسوف له أنواع إما أن يكون خسوفًا كليًا في حالة أن الأرض تغطي مساحة القمر بشكل كلي، أما ظاهرة اليوم تحدث عندما يقع القمر في منطقة شبه الظل للأرض، ويعرف بـ الخسوف الكاذب، ولا يرى بالعين المجردة ويرى عن طريق التلسكوبات فقط.

وسيكون الخسوف الجزئي للقمر مرئيًا للمراقبين في السعودية وإفريقيا وأوروبا وآسيا وأجزاء من غرب أستراليا. وستبدأ الساعة 2:01 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت الموافق 28 أكتوبر ويمكن مشاهدة لحظات الخسوف الجزئي للقمر عبر الرابط الذي يوفره موقع “سبيس” المختص بعلوم الفضاء وهو كالتالي:

وعرضت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء اللقطات الأولى لخسوف القمر، الليلة، إذا يتابعه الملايين حول العالم، حيث إنه آخر قمر دموي عملاق في 2023.

There’s a full moon tonight 🌕

October’s full moon is sometimes called the Blood Moon, but it’s nothing sinister. The red tint seen here is the result of a lunar eclipse. pic.twitter.com/uwb4HF6bqH

— NASA Ames (@NASAAmes) October 28, 2023