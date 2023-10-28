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أولى لقطات خسوف القمر الليلة

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
أولى لقطات خسوف القمر الليلة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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بدأ سكان العالم في البحث عن مشاهد ولقطات للحظة خسوف القمر، مساء اليوم السبت، حيث يمر القمر عبر مركز ظل الأرض، ويغطي ظل الأرض 12.2% تقريبًا من سطح القمر عند ذروة الخسوف، ويعرف هذا بالخسوف الجزئي للقمر.

الخسوف الجزئي للقمر

ويعد خسوف القمر حدثًا شهيرًا لمراقبي السماء في جميع أنحاء العالم، موضحًا أن خسوف القمر ظاهرة فلكية ستشهدها الأرض اليوم وتسمى خسوف جزئي للقمر، والخسوف له أنواع إما أن يكون خسوفًا كليًا في حالة أن الأرض تغطي مساحة القمر بشكل كلي، أما ظاهرة اليوم تحدث عندما يقع القمر في منطقة شبه الظل للأرض، ويعرف بـ الخسوف الكاذب، ولا يرى بالعين المجردة ويرى عن طريق التلسكوبات فقط.

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وسيكون الخسوف الجزئي للقمر مرئيًا للمراقبين في السعودية وإفريقيا وأوروبا وآسيا وأجزاء من غرب أستراليا. وستبدأ الساعة 2:01 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت الموافق 28 أكتوبر ويمكن مشاهدة لحظات الخسوف الجزئي للقمر عبر الرابط الذي يوفره موقع “سبيس” المختص بعلوم الفضاء وهو كالتالي:

أهمية ظاهرة الخسوف القمري

وعرضت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء اللقطات الأولى لخسوف القمر، الليلة، إذا يتابعه الملايين حول العالم، حيث إنه آخر قمر دموي عملاق في 2023.

وتستخدم الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية كضوابط للتقويم الهجري، ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

تبدأ مواعيد خسوف القمر 2023 في السعودية اليوم السبت ليلًا؛ إذ كشف ملهم هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء بالسعودية، في تصريحات صحفية، أن القمر سيكون موازيًا للأرض وعلى مستوى واحد معها هذه الليلة، وذلك لاكتمال القمر بدرًا لشهر ربيع الثاني، وهو ما سيحجب جزء من القمر خلف الأرض ظل الأرض مسببًا خسوفًا جزئيًا.

خسوف القمر في السعودية

وأكد ملهم هندي، أن بداية ظهور الخسوف الجزئي للقمر ستكون في الساعة 10:35 بتوقيت السعودية، ويصل إلى ذروته بنسبة 6% في الساعة 11:14م، ويعقب ذلك انسحاب تدريجي لظل الأرض، ومن المتوقع أن ينتهي الخسوف الجزئي للقمر في السعودية عند الساعة 11:52م، إذ يستغرق الخسوف الجزئي الأول حتى الخسوف الجزئي الثاني مدة تقدر بساعة و17 دقيقة.

ويمكن رؤية الخسوف الجزئي للقمر في سماء جميع الدول العربية ودول قارة آسيا إفريقيا وأوروبا، ومن المتوقع أن يستمر لمدة تزيد على 4 ساعات، إذ تتضمن جميع مراحل الخسوف منذ بدايته حتى نهايته مدة تقدر بـ4 ساعات و25 دقيقة.

شكل خسوف القمر بالدول العربية

وسيكون شكل خسوف القمر في السماء عبر ظهور جزء من القمر مظلمًا بينما يظل الجزء الآخر مشرقًا، وفي العادة يستمر الخسوف الجزئي لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 دقيقة، حيث سيغطي ظل الأرض حوالى 12.2% من سطح القمر.

ويمكن رؤية خسوف القمر الجزئي في دول الخليج وأبرزها السعودية وأيضًا مصر والعراق وتركيا ودول أوروبا وإفريقيا وآسيا، وقد لا يكون مرئيًّا في عدد قليل من الولايات الأمريكية.

 

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