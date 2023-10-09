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إرهاق الطلاب أبرز السلبيات

أولياء أمور يقيّمون نظام الفصول الثلاثة

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٨ مساءً
أولياء أمور يقيّمون نظام الفصول الثلاثة
المواطن - فريق التحرير

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تزايدت مطالب إلغاء الفصول الثلاثة، والعودة إلى نظام الفصلين في كافة المدارس، حيث أشار أولياء الأمور إلى أن النظام به العديد من المشاكل للطالب وولي الأمر على حد سواء.

عيوب الفصول الدراسية الثلاثة

في البداية قال عبدالعزيز العتيبي: “من مزايا الفصول الثلاثة إرهاق المعلم والطالب والأسرة. ولهذا يكثر الغياب”، وقال أحد مرتادي منصة إكس عبر حساب “المسافر” “لم يكثر غياب الطلبة إلا بعد تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة بسبب الملل من طول العام الدراسي”، وأضاف أحد أولياء الأمور: “ترى الفصول الدراسية الثلاثة مملة للمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلبة والطالبات”

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وفي نفس الوقت أشار بعض منسوبي التعليم إلى أن الإجازات الاضطرارية خلال العام الدراسي أصبحت 5 أيام فقط بالرغم من تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة.

الإجازات الاضطرارية

من جانبه قال المهتم بشؤون التعليم محمد الزارع إنه في السابق كانت الإجازة الاضطرارية عشرة أيام ولكن لا توجد إجازة وفاة، ولا توجد إجازة أبوة، ولا توجد إجازة أمومة، ولا توجد إجازة مطولة، لكن حاليًا الاضطرارية خمسة أيام مع وجود إجازات أخرى، فهناك إجازة وفاة مدتها خمسة أيام، وإجازة أبوة مدتها ثلاثة أيام، إجازة أمومة مدتها ثلاثة أيام، إضافة إلى الإجازات المطولة.

تقييم نظام الفصول الثلاثة

وكان وزير التعليم، يوسف البنيان أكد في وقت سابق أن نظام الفصول الثلاثة لا يزال تحت التقييم والدراسة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعزيز قدرة الطلاب والطالبات في السعودية على المنافسة العالمية.

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