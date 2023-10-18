أول تعليق لمحمد صلاح على أحداث غزة بعد كارثة المعمداني

خرج لاعب ليفربول محمد صلاح، عن صمته أخيرًا بعد حملة انتقادات واسعة طالته، بسبب سكوته عن التعليق على أحداث غزة المروعة والتي استمرت منذ 12 يومًا.

أول تعليق لمحمد صلاح

وعلق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على الأحداث المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة في الوقت الحالي في ظل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، بخاصة بعد فاجعة مستشفى المعمداني في غزة.

ونشر صلاح فيديو باللغة الإنجليزية مدته 50 ثانية، طالب فيه بإيصال المساعدات اللازمة لسكان غزة، ووقف قتل الأبرياء.

مشاهد مرعبة

وقال صلاح، في منشوره عبر منصة إكس: “ليس من السهل الحديث في أوقات كهذه، لقد شهدنا الكثير من العنف والقسوة. التصعيد في الأسابيع الأخيرة لا يحتمل. حياة كل البشر مقدسة ويجب حمايتها. المذابح يجب أن تتوقف”.

وأضاف: “ما هو واضح الآن هو ضرورة السماح بوصول المساعدات نحو غزة فورًا، الناس هناك يعيشون بظروف مروعة. المشاهد من المستشفى ليلة الأمس كانت مرعبة. سكان غزة بحاجة للطعام والماء والمعدات الطبية بشكل طارئ”.

انتصار الإنسانية

وتابع: “أناشد قادة العالم للتجمع ومنع وقوع مذابح إضافية بحق الأبرياء، يجب أن تنتصر الإنسانية”.

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب أطلق نداءً، عبر برنامجه “الحكاية”، لمحمد صلاح يطالبه فيه بالتعليق على أحداث غزة المؤسفة؛ كونه مصريًّا وعربيًّا، على الرغم من أن قوانين ولوائح الكرة تمنعه من التعليق على أي أحداث سياسية، وجاءت كارثة المعمداني لتخرجه عن صمته وتحرره من قواعد اللعبة التي يحترفها منذ سنوات في بريطانيا.