ولي العهد: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشي أول تعليق لمحمد صلاح على أحداث غزة بعد كارثة المعمداني تركي الفيصل يستقل سيارة والده فما قصتها؟ خالد بن سلمان يبحث مع العليمي وأعضاء الرئاسي اليمني آخر التطورات والمستجدات مستفيدو تبوك فالي: التشطيب مشي حالك وين جودة الحياة؟! باسم يوسف يلقن الإعلامي بيرس مورغان درسًا قاسيًا بسبب غزة السديس: استهداف المدنيين لا تقرِّه الشرائع السماوية أمازون تفاجئ مستخدميها بتوصيل طلباتهم عبر المُسيرات الماركات أحد مظاهر التفاخر أم جودة تستحق؟ القوة السعودية وليس بايدن ستحدد ما سيحدث في الشرق الأوسط
خرج لاعب ليفربول محمد صلاح، عن صمته أخيرًا بعد حملة انتقادات واسعة طالته، بسبب سكوته عن التعليق على أحداث غزة المروعة والتي استمرت منذ 12 يومًا.
وعلق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على الأحداث المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة في الوقت الحالي في ظل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، بخاصة بعد فاجعة مستشفى المعمداني في غزة.
ونشر صلاح فيديو باللغة الإنجليزية مدته 50 ثانية، طالب فيه بإيصال المساعدات اللازمة لسكان غزة، ووقف قتل الأبرياء.
وقال صلاح، في منشوره عبر منصة إكس: “ليس من السهل الحديث في أوقات كهذه، لقد شهدنا الكثير من العنف والقسوة. التصعيد في الأسابيع الأخيرة لا يحتمل. حياة كل البشر مقدسة ويجب حمايتها. المذابح يجب أن تتوقف”.
وأضاف: “ما هو واضح الآن هو ضرورة السماح بوصول المساعدات نحو غزة فورًا، الناس هناك يعيشون بظروف مروعة. المشاهد من المستشفى ليلة الأمس كانت مرعبة. سكان غزة بحاجة للطعام والماء والمعدات الطبية بشكل طارئ”.
— Mohamed Salah (@MoSalah) October 18, 2023
وتابع: “أناشد قادة العالم للتجمع ومنع وقوع مذابح إضافية بحق الأبرياء، يجب أن تنتصر الإنسانية”.
يذكر أن الإعلامي عمرو أديب أطلق نداءً، عبر برنامجه “الحكاية”، لمحمد صلاح يطالبه فيه بالتعليق على أحداث غزة المؤسفة؛ كونه مصريًّا وعربيًّا، على الرغم من أن قوانين ولوائح الكرة تمنعه من التعليق على أي أحداث سياسية، وجاءت كارثة المعمداني لتخرجه عن صمته وتحرره من قواعد اللعبة التي يحترفها منذ سنوات في بريطانيا.