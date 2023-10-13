أول قرار من الأخدود بعد رفض الاحتجاج ضد مشاركة علي البليهي

يستعد نادي الأخدود لاتخاذ إجراء وذلك بعد رفض لجنة الانضباط والأخلاق أول أمس، الاحتجاج الذي تقدم به النادي ضد مشاركة علي البليهي لاعب الهلال في مباراة الفريقين في دوري روشن ضمن لقاءات الجولة التاسعة.

ويملك نادي الأخدود أدلة تُثبت حصول البليهي على بطاقة صفراء في لقاء الفيحاء حيث قيل إنه حصل على 4 بطاقات صفراء وليس 3 وفقًا لنادي الأخدود وبحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”.

لجنة الانضباط كانت ذكرت أن البليهي نال 3 بطاقات صفراء وليس 4 لكن الأخدود رفض قرار الانضباط وقرر تصعيد الشكوى.

وحول الاحتجاج، المدرب القانوني والإعلامي الرياضي محمد الدويش علق فقال: “يفتون بالقانون وهم لا يعرفون أنّ السلوك المشين تصرف وليس لفظًا، السلوك المشين: استخدام قوة مفرطة أو التعامل بوحشية عندما لا يكون هناك تنافس على الكرة، لماذا حُذفت البطاقة الرابعة من الموقع الرسمي؟ أين تقرير الحكم عن السلوك المشين الذي طرد اللاعب بسببه؟ ما الذي يحدث في دوري يُفترض أنه منافس للدوريات العالمية؟”.

أما الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل المنتمي لنادي النصر فقال: “جمهور الهلال، هذا الكارت الأصفر الذي حصل عليه علي البليهي كان في أي مباراة؟!”.

أما الإعلامي الهلالي محمد الذايدي فقال: “الحملات الممنهجة على علي البليهي والتدقيق على كل حركاته وهمساته مبررة وغير مستغربة، وأعذر أصحابها، ركزة كحيلان الخالدة، غائرة تعور ومؤلمة ومن المستحيل إزالة آثارها بسهولة، فالصياح على قدر الألم”.