أول قرار من الشباب بعد الهزيمة أمام أبها

اتخذ مجلس إدارة نادي الشباب قراره بطلب حكام أجانب لمبارياته المقبلة في بطولة دوري روشن، وذلك بعد معاناته مما أسماه ” بالأخطاء التحكيمية” بعد خسارته السبت أمام نادي أبها بنتيجة 2-1 في الجولة الـ11 من عمر المسابقة.

رد نادي الشباب

وجاء بيان النادي كالتالي: ” تُعرب إدارة النادي عن استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي صاحبت مواجهات الفريق في بطولة دوري المحترفين مؤخرًا ومنها ما تعرض له الفريق من أخطاء واضحة في مواجهة أبها، من قبل حكم المباراة محمد الهويش وطاقمه، والتي ساهمت بشكل كبير في التأثير على نتيجة المباراة”.

وتابع البيان: ” على الرغم من توفر أحدث التقنيات لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة إلا أننا نلاحظ المزيد من الأخطاء المؤثرة التي أثرت على الفريق”.

وأضاف: “وعليه تُعلن إدارة النادي عزمها الاستعانة بطواقم تحكيمية أجنبية في جميع المواجهات المقبلة للفريق سواء في أرضه أو خارجها، وذلك وفق اللوائح والأنظمة، وتؤكد الإدارة على ثقتها في نجوم الفريق وتمكنهم من تجاوز العوائق وتحقيق تطلعات الجماهير، والله ولي التوفيق”.

حكم المباراة

وكان الحكم محمد الهويش أدار لقاء الليث ضد أبها، وساعده خلف الشمري وياسر السلطان، والحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، ماجد الشمراني حكمًا لتقنية الفيديو، وساعده بليغ آل رمضان.

يذكر أن الشوط الأول من المباراة كان انتهى بالتعادل السلبي، ثم في الشوط الثاني سجل زعيم الجنوب هدفه الأول عبر اللاعب سعد بقير في الدقيقة الـ73، ثم سجل اللاعب فهد المولد هدف التعادل لنادي الشباب في الدقيقة الـ76.

وعند حلول الدقيقة الـ82 نجح اللاعب جريجور كريتشوفياك في إضافة الهدف الثاني لزعيم الجنوب.