أيتن عامر تطمئن جمهورها : شوية إرهاق على خفيف

أصيبت الفنانة المصرية أيتن عامر، بعارض صحي طارئ، دخلت على إثره إلى أحد المستشفيات، ما أصاب جمهورها ومتابعيها بحالة من القلق والخوف.

أيتن عامر تطمئن جمهورها

وكانت الفنانة المصرية، نشرت قبل عدة أيام مقطع فيديو من داخل أحد المستشفيات الخاصة، دون أن تظهر في الكادر لكنها أظهرت الطبيب المعالج وهو يضع المحاليل العلاجية.

وفي وقت لاحق طمأنت، الفنانة المصرية المحبوبة، جمهورها بالقول “الحمد لله أنا بخير، شوية إرهاق على خفيف كده وعلقولي محاليل في المستشفى والحمد لله أنا بقيت كويسة جداً”.

مسيرة ممتدة

والمعروف أن أيتن عامر هي ممثلة مصرية موهوبة من مواليد 22 نوفمبر 1986، اسمها الحقيقي سمر، وهي من مواليد الإسكندرية، وهي شقيقة الممثلة وفاء عامر، وكانت بدايتها في التمثيل عام 2004.

شاركت عامر على مدار مسيرتها الفنية التي تقارب من 20 عامًا في العديد من المسلسلات والأفلام كان آخرها ظهورها كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع كضيفة شرف مع الفنان أحمد مكي.

كما شاركت في مسلسلات عدة من بينها سكن البنات، حضرة المتهم أبي، من أطلق الرصاص على هند علام، أحزان مريم، الدالي، أفراح إبليس، لحظة ميلاد، كيد النسا، ابن موت، فرح العمدة، الزوجة الرابعة، كاريوكا، الزوجة الثانية، الوالدة باشا، السبع وصايا، بين السرايات.

كما شاركت في عدة أفلام من بينها لف وارجع تاني ومندوب مبيعات في عام 2023، رامي الإعتصامي، شارع الهرم، بنات العم وغيرها.