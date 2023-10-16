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بعد دعم أكثر من 100 اتحاد للملف السعودي

إبراهيم القاسم: الجميع يؤمن بقدراتنا على تنظيم كأس العالم 2034

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
إبراهيم القاسم: الجميع يؤمن بقدراتنا على تنظيم كأس العالم 2034
المواطن - فريق التحرير

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أكد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، على دعم أكثر من 100 اتحاد محلي لملف استضافة السعودية لمنافسات بطولة كأس العالم 2034.

إبراهيم القاسم يُثمن الدعم الكبير

وقال إبراهيم القاسم: “نحن نثمن عاليًا الدعم الذي تلقيناه من قبل أكثر من 100 اتحاد محلي، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدعمنا منذ لحظة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، الجميع يؤمن بقدرات وإمكانيات السعودية”.

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تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة نيجيريا

تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة نيجيريا

وتابع القاسم حديثه في مقطع فيديو، عبر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على منصة “إكس”: “الجميع بات شاهدًا على النمو الكبير لرياضة كرة القدم في السعودية”.

وواصل إبراهيم القاسم حديثه قائلًا: “جميعهم يؤمنون بقدراتنا، وكيف يمكن للسعودية أن تكون قوة إيجابية مؤثرة في مشهد كرة القدم العالمي”.

كأس العالم 2034 في السعودية
كأس البطولة

السعودية تترشح لاستضافة كأس العالم 2034

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤخرًا، عن إرسال خطاب طلب الترشح الرسمي لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، على أن يكشف عن كافة التفاصيل قريبًا.

كأس العالم 2034 في السعودية

وجهة مميزة للبطولات العالمية

وكرّست السعودية مكانتها كأحد أبرز الوجهات الرياضية العالمية، حيث استضافت أكثر من 50 حدثًا رياضيًّا دوليًّا منذ عام 2018، في مختلف الرياضات مثل كرة القدم، رياضة المحركات، الجولف، الرياضات الإلكترونية، التنس والفروسية.

وستستضيف خلال الفترة القادمة كأس العالم للأندية 2023، ونهائيات بطولة كأس آسيا 2027، وذلك بالإضافة إلى عدد من البطولات العالمية الكبرى في مختلف الألعاب.

كأس العالم للأندية 2023
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

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