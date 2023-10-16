إبراهيم القاسم: الجميع يؤمن بقدراتنا على تنظيم كأس العالم 2034

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أكد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، على دعم أكثر من 100 اتحاد محلي لملف استضافة السعودية لمنافسات بطولة كأس العالم 2034.
وقال إبراهيم القاسم: “نحن نثمن عاليًا الدعم الذي تلقيناه من قبل أكثر من 100 اتحاد محلي، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدعمنا منذ لحظة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، الجميع يؤمن بقدرات وإمكانيات السعودية”.
وتابع القاسم حديثه في مقطع فيديو، عبر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على منصة “إكس”: “الجميع بات شاهدًا على النمو الكبير لرياضة كرة القدم في السعودية”.
وواصل إبراهيم القاسم حديثه قائلًا: “جميعهم يؤمنون بقدراتنا، وكيف يمكن للسعودية أن تكون قوة إيجابية مؤثرة في مشهد كرة القدم العالمي”.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤخرًا، عن إرسال خطاب طلب الترشح الرسمي لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، على أن يكشف عن كافة التفاصيل قريبًا.
وكرّست السعودية مكانتها كأحد أبرز الوجهات الرياضية العالمية، حيث استضافت أكثر من 50 حدثًا رياضيًّا دوليًّا منذ عام 2018، في مختلف الرياضات مثل كرة القدم، رياضة المحركات، الجولف، الرياضات الإلكترونية، التنس والفروسية.
وستستضيف خلال الفترة القادمة كأس العالم للأندية 2023، ونهائيات بطولة كأس آسيا 2027، وذلك بالإضافة إلى عدد من البطولات العالمية الكبرى في مختلف الألعاب.