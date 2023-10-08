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أو عبر الناقل البريدي

إتاحة تسلّم جواز السفر من إدارات وفروع الجوازات بعد تجديده إلكترونيًا

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٩ مساءً
إتاحة تسلّم جواز السفر من إدارات وفروع الجوازات بعد تجديده إلكترونيًا
المواطن - واس

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أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة تسلّم وتفعيل جوازات سفر المواطنين عبر زيارة أحد فروعها بعد تجديده إلكترونيًا، ويشترط إحضار الجواز القديم لفحصه، مع إمكانية الفحص والتفعيل من خلال المنافذ الدولية عند السفر.

تجديد جواز السفر

وأوضحت أنه بإمكان الراغبين في تجديد جوازات سفرهم تسجيل الدخول لمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) وتحديد خيار تسلّم الجواز عبر الناقل البريدي، أو الاختيار من قائمة فروع الجوازات المتوافرة في المنصة ومراجعتها حضوريًا ودون موعد مسبق.

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الإصدار الجديد

وأشارت “الجوازات” إلى أن تسلّم جوازات السفر في حال الإصدار الجديد سيكون من خلال الناقل البريدي فقط دون اشتراط التفعيل، مشددة على أهمية المحافظة عليها وعدم رهنها أو إتلافها أو فقدها.

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