إتمام طرح المتحدة للصناعات التعدينية في نمو بـ 34 ريالًا للسهم فيروس كورونا متهم بـ وباء العين الوردية مانشيني عن استضافة السعودية للمونديال: لحظة فخر كبيرة لقطات لاصطدام طائرة ومقتل اثنين من ركابها في البرازيل كويلار يخوض مباراته الـ100 كأساسي بالدوري أبرز أرقام الاتحاد والأهلي قبل ديربي الغد فانتوم أوف ذا أوبرا أهم مسرحية موسيقية عالمية في الرياض احذروا رسالة عزيزي دافع الضرائب نادي برشلونة يكشف تفاصيل إصابة ليفاندوفكسي وظائف شاغرة في الإدارة العامة لصحة السجون
أعلنت شركة الخير كابيتال السعودية (الخير كابيتال)، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة المتحدة للصناعات التعدينية (“الشركة”) في السوق الموازية “نمو”، عن إتمام عملية الطرح لعدد 1.75 مليون سهم عادي تمثل 12.50% من رأس المال الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بسعر 34 ريالًا للسهم الواحد.
وقالت “الخير كابيتال” في بيان على تداول السعودية، اليوم الخميس: إن عملية الطرح انتهت بنسبة تغطية بلغت 343.55% من إجمالي أسهم الطرح.
وذكرت شركة الخير كابيتال السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب أنها ستعمل على إكمال جميع المتطلبات والإجراءات اللازمة والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، مع مجموعة تداول السعودية، وسيتم الإعلان عن موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية وبدء تداولها على موقع تداول.