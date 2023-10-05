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طرحت 1.75 مليون سهم تمثل 12.5% من رأس المال

إتمام طرح المتحدة للصناعات التعدينية في نمو بـ 34 ريالًا للسهم

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٩ مساءً
إتمام طرح المتحدة للصناعات التعدينية في نمو بـ 34 ريالًا للسهم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الخير كابيتال السعودية (الخير كابيتال)، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة المتحدة للصناعات التعدينية (“الشركة”) في السوق الموازية “نمو”، عن إتمام عملية الطرح لعدد 1.75 مليون سهم عادي تمثل 12.50% من رأس المال الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بسعر 34 ريالًا للسهم الواحد.

انتهاء الطرح

وقالت “الخير كابيتال” في بيان على تداول السعودية، اليوم الخميس: إن عملية الطرح انتهت بنسبة تغطية بلغت 343.55% من إجمالي أسهم الطرح.

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وذكرت شركة الخير كابيتال السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب أنها ستعمل على إكمال جميع المتطلبات والإجراءات اللازمة والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، مع مجموعة تداول السعودية، وسيتم الإعلان عن موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية وبدء تداولها على موقع تداول.

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