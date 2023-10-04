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قبل انطلاق منافسات الجولة التاسعة

إحصائية مميزة لـ الاتفاق والفتح بدوري روشن

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
إحصائية مميزة لـ الاتفاق والفتح بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم فريقا الاتفاق والفتح مستوى لافتًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ليتصدرا قائمة مميزة بعد نهاية منافسات الجولة الثامنة.

الاتفاق والفتح يتصدران قائمة مميزة

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن فريقي الاتفاق والفتح هما الأعلى حصدًا للنقاط بعد التأخر في النتيجة هذا الموسم.

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الاتفاق
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ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل مميز مع الإنجليزي ستيفن جيرارد هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق 5 انتصارات، وتعادل مرتين وخسر مرة، وتمكن من تسجيل 15 هدفًا، واهتزت شباكه 9 مرات.

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح أداء لافتًا مع الكرواتي سلافين بيليتش، وتمكن من تحقيق 4 انتصارات في دوري روشن السعودي، وتعادل مرتين وخسر مثلهما، وأحرز 20 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @FatehClub

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء ترتيب دوري روشن قبل الجولة التاسعة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 20 نقطة، ثم الاتحاد والتعاون بـ19 نقطة، يليه النصر برصيد 18 نقطة، ثم الاتفاق بـ17 نقطة، الأهلي بـ16 نقطة.

ويقع الفتح في المركز السابع بـ14 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوحدة، ثم الفيحاء بـ10 نقاط، يليه الخليج والشباب بـ8 نقاط، ضمك بـ7 نقاط، بالتساوي مع الأخدود، الطائي والرياض، ثم أبها بـ6 نقاط، الرائد 4 نقاط، والحزم 3 نقاط.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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