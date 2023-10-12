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قاما بتغيير منتج بترولي مسعّر ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعّر

إدانة مواطنَين وسجنهما 5 سنوات وغرامة مالية بتهمة الغش بالمنتجات البترولية

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ مساءً
إدانة مواطنَين وسجنهما 5 سنوات وغرامة مالية بتهمة الغش بالمنتجات البترولية
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المواطن - فريق التحرير

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أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنَين بمخالفة نظام التجارة بالمنتجات البترولية، وذلك بقيامهما بتغيير منتج بترولي مسعّر ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعّر، ومخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بقيامهما بخلط منتج الديزل بالماء.

صدور حكم بالإدانة

وبإيقاف المتهمَين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبة كل منهما بالسجن مدة (خمس سنوات)، وغرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال، ومصادرة المضبوطات في الجريمة.

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وأكدت النيابة العامة على المضي في إقامة الدعاوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، بحق من تسول له نفسه المساس بالتجارة بالمنتجات البترولية، أو الغش التجاري وأنها لن تتهاون في التصدي للسلوكيات التي من شأنها الجناية على الأمن الاقتصادي، وحماية التعاملات الاقتصادية، والمطالبة بالعقوبات المشددة في ذلك.

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