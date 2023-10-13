إسبانيا تهزم إسكتلندا بثنائية في تصفيات يورو 2024

نجح منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه المنتخب الإسكتلندي بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

فوز ثمين لـ إسبانيا

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل المنتخب الإسباني هدفين عبر كل من ألفارو موراتا وأوهيان سانسيت في الدقيقتين الـ 73 والـ86.

وفي مارس الماضي، كان المنتخب الإسباني خسر من إسكتلندا في العاصمة الإسكتلندية إدنبرة بهدفين دون رد.

وفي تلك المباراة، سجل نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، سكوت مكتوميناي الهدف الأول لمنتخب إسكتلندا في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب إسكتلندا الهدف الثاني عبر اللاعب مكتوميناي في الدقيقة الـ52.