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أكدت سقوط قتلى وقصف مناطق في غزة

إسرائيل تعلن الاستعداد لحرب شاملة

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
إسرائيل تعلن الاستعداد لحرب شاملة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إسرائيل اليوم السبت، الاستعداد لحرب شاملة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي سقوط قتلى جراء هجمات الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يخشى تقدم مسلحي الفصائل الفلسطينية إلى الداخل، وفقا لـ”العربية”.

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كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم استدعاء الآلاف من جنود الاحتياط.

قصف إسرائيلي على غزة

في سياق متصل، استشهد فلسطينيان، اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق شرق قطاع غزة.

وأفاد مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، بوصول شهيدين، في قصف إسرائيلي، شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

غارات إسرائيلية على القطاع

وفي وقت سابق، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة من الغارات على مناطق متعددة في القطاع، مخلفة أضراراً في ممتلكات الفلسطينيين.

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