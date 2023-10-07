إسرائيل تعلن الاستعداد لحرب شاملة

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أعلنت إسرائيل اليوم السبت، الاستعداد لحرب شاملة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي سقوط قتلى جراء هجمات الفصائل الفلسطينية المسلحة.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يخشى تقدم مسلحي الفصائل الفلسطينية إلى الداخل، وفقا لـ”العربية”.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم استدعاء الآلاف من جنود الاحتياط.
في سياق متصل، استشهد فلسطينيان، اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق شرق قطاع غزة.
وأفاد مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، بوصول شهيدين، في قصف إسرائيلي، شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
وفي وقت سابق، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة من الغارات على مناطق متعددة في القطاع، مخلفة أضراراً في ممتلكات الفلسطينيين.
مشاهد نشرها مقاتلون فلسطينيون لتواجدهم داخل مستوطنة إسرائيلية محاذية لقطاع #غزة #إسرائيل #العربية pic.twitter.com/ovNLhgmtdd
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 7, 2023