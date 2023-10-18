إصابة قوية لـ نيمار أمام أوروغواي

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تعرض نجم الهلال، نيمار لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضد أوروغواي؛ ما أثار قلق الجماهير.
وشارك نيمار بشكل أساسي في مباراة البرازيل ضد أوروغواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي انتهت بخسارة منتخب بلاده بهدفين دون رد.
وتعثر النجم البرازيلي وسقط خلال الركض عند الدقيقة 44، وأمسك بركبته اليُسرى، ولم يستطع استكمال اللقاء؛ ليُغادر الملعب مع نهاية الشوط الأول باكيًا؛ وتم حمله على نقالة، وهو يضع يده على وجهه.
وعلق نيمار عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، بعد نهاية المباراة، قائلًا: “الله أعلم بكل شيء، كل الشرف وكل المجد سيكون لك دائما ربي. ومهما كان الأمر، لدي إيمان”.
ومن جانبه، قال طبيب منتخب البرازيل، رودريجو لاسمار: “لقد أجرينا كل الفحوصات وسنكررها خلال ساعات، الـ24 ساعة المقبلة حاسمة لمعرفة كيفية استجابة ركبته، ومدى تورمها، ثم يوضح الكشف بالأشعة التشخيص النهائي”.
وأضاف طبيب منتخب البرازيل خلال تصريحاته بعد المباراة: “دعونا ننتظر نتائج الفحوصات بهدوء ونقيمها بهدوء ونخبركم بمجرد تشخيصنا”.
وتأمل جماهير الهلال أن تكون نتيجة الإصابة مطمئنة، خاصة أنه غاب لعدة مباريات في بداية مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم، بسبب معاناته من إصابة في العضلة الأمامية.
لحظة إصابة #نيمار ومغادرته ملعب المباراة من الشوط الأول🚑#تصفيات_أمريكا_الجنوبية | #SSC pic.twitter.com/fDQzLd6NPF
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 18, 2023