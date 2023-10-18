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ضمن تصفيات كأس العالم

إصابة قوية لـ نيمار أمام أوروغواي

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ مساءً
إصابة قوية لـ نيمار أمام أوروغواي
المواطن - فريق التحرير

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تعرض نجم الهلال، نيمار لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضد أوروغواي؛ ما أثار قلق الجماهير.

إصابة نيمار

وشارك نيمار بشكل أساسي في مباراة البرازيل ضد أوروغواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي انتهت بخسارة منتخب بلاده بهدفين دون رد.

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وتعثر النجم البرازيلي وسقط خلال الركض عند الدقيقة 44، وأمسك بركبته اليُسرى، ولم يستطع استكمال اللقاء؛ ليُغادر الملعب مع نهاية الشوط الأول باكيًا؛ وتم حمله على نقالة، وهو يضع يده على وجهه.

وعلق نيمار عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، بعد نهاية المباراة، قائلًا: “الله أعلم بكل شيء، كل الشرف وكل المجد سيكون لك دائما ربي. ومهما كان الأمر، لدي إيمان”.

نيمار
إصابة النجم البرازيلي – المصدر abc

فحوصات طبية جديدة

ومن جانبه، قال طبيب منتخب البرازيل، رودريجو لاسمار: “لقد أجرينا كل الفحوصات وسنكررها خلال ساعات، الـ24 ساعة المقبلة حاسمة لمعرفة كيفية استجابة ركبته، ومدى تورمها، ثم يوضح الكشف بالأشعة التشخيص النهائي”.

نيمار
إصابة النجم البرازيلي – المصدر apnews

وأضاف طبيب منتخب البرازيل خلال تصريحاته بعد المباراة: “دعونا ننتظر نتائج الفحوصات بهدوء ونقيمها بهدوء ونخبركم بمجرد تشخيصنا”.

وتأمل جماهير الهلال أن تكون نتيجة الإصابة مطمئنة، خاصة أنه غاب لعدة مباريات في بداية مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم، بسبب معاناته من إصابة في العضلة الأمامية.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

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