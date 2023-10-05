إصابة ليفاندوفسكي تقلق جمهور نادي برشلونة

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أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي قلق الجماهير، بعد إصابته خلال مواجهة بورتو البرتغالي.
وشارك ليفاندوفسكي بشكل أساسي في مباراة بورتو ضد برشلونة بالأمس، وتعرض لإصابة في الكاحل الأيسر، بعد تدخل قوي من المدافع ديفيد كارمو؛ ليُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 34، ويشارك فيران توريس بدلًا منه.
وأشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية، اليوم الخميس، نقلًا عن مصادر داخل نادي برشلونة، أن ليفاندوفسكي يُعاني من كدمة قوية في الكاحل فقط، وليس هناك شيء خطير بشأن إصابته.
ولفتت الصحيفة الكتالونية، إلى أنه في حال عدم جاهزية ليفاندوفسكي تمامًا لمواجهة الأحد المقبل ضد غرناطة، فإن المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز سيعتمد على فيران توريس ليقود هجوم الفريق.
وكان برشلونة قد أعلن بالأمس أن مهاجمه البولندي، سيجري اختبارات اليوم الخميس، من أجل ضمان عدم وجود أي تأثير أكبر في هذه المنطقة الحساسة من الساق بنسبة 100%.
ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد بورتو بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد سجله فيران توريس.