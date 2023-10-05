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إصابة ليفاندوفسكي تقلق جمهور نادي برشلونة

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ مساءً
إصابة ليفاندوفسكي تقلق جمهور نادي برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي قلق الجماهير، بعد إصابته خلال مواجهة بورتو البرتغالي.

إصابة ليفاندوفسكي أمام بورتو

وشارك ليفاندوفسكي بشكل أساسي في مباراة بورتو ضد برشلونة بالأمس، وتعرض لإصابة في الكاحل الأيسر، بعد تدخل قوي من المدافع ديفيد كارمو؛ ليُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 34، ويشارك فيران توريس بدلًا منه.

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وأشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية، اليوم الخميس، نقلًا عن مصادر داخل نادي برشلونة، أن ليفاندوفسكي يُعاني من كدمة قوية في الكاحل فقط، وليس هناك شيء خطير بشأن إصابته.

ليفاندوفسكي
المهاجم البولندي – المصدر @FCBarcelona

ولفتت الصحيفة الكتالونية، إلى أنه في حال عدم جاهزية ليفاندوفسكي تمامًا لمواجهة الأحد المقبل ضد غرناطة، فإن المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز سيعتمد على فيران توريس ليقود هجوم الفريق.

وكان برشلونة قد أعلن بالأمس أن مهاجمه البولندي، سيجري اختبارات اليوم الخميس، من أجل ضمان عدم وجود أي تأثير أكبر في هذه المنطقة الحساسة من الساق بنسبة 100%.

ليفاندوفسكي
المهاجم البولندي – المصدر @FCBarcelona

فوز نادي برشلونة ضد بورتو

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد بورتو بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد سجله فيران توريس.

نادي برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

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