إصابة نيمار تُعيد للأذهان بداية عموري مع الهلال

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تعيش الجماهير الهلالية حالة من الحزن الشديد، بعد تأكد إصابة النجم البرازيلي نيمار، بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.
وتعثر نيمار وسقط خلال ركضه في مباراة البرازيل ضد أوروغواي عند الدقيقة 44، وأمسك بركبته اليُسرى، ولم يستطع استكمال اللقاء؛ ليُغادر الملعب مع نهاية الشوط الأول باكيًا؛ وتم حمله على نقالة.
وأعلن الهلال بالأمس، أن الفحوصات الطبية التي أجراها نيمار أثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، وسيخضع لعملية جراحية لاحقًا، مؤكدًا أن مدة البرنامج العلاج ستتحدد بعد العملية.
وجاءت إصابة نيمار في بداية مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لتُعيد إلى الأذهان انطلاقة النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري، وتعرضه للإصابة ذاتها بعد 6 مباريات فقط.
وكان عموري هدفًا للهلال، بعد تألقه اللافت مع العين الإماراتي، قبل أن تنجح الإدارة في التعاقد معه صيف عام 2018، في صفقة لاقت إشادة جماهيرية كبيرة للغاية، إلا أن الإصابة بالرباط الصليبي حرمته من التألق.
وشارك عموري في 6 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وسجل هدفًا، فيما خاض النجم البرازيلي 5 مواجهات في جميع البطولات، ونجح في هز الشباك مرة، وقدم 3 تمريرات حاسمة.