5000 ريال حد أقصى لمعاش الضمان الاجتماعي أمر سامٍ بإنشاء محمية ملكية باسم الإمام فيصل بن تركي عبدالعزيز بن سلمان: التشغيل التجريبي لـ مقطورات هيدروجين الأسبوع المقبل زيادة الحد الأدنى الأساسي لمعاش الضمان الاجتماعي 20 % إضافة محددات جديدة في حساب المواطن مع استمرار الدعم الإضافي التجارة : إصدار 83 ألف سجل تجاري بالربع الثالث من 2023 حساب المواطن : إعلان نتائج الأهلية للدورة 71 خلال ساعات الملك سلمان يوافق على زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي واستمرار الدعم الإضافي في حساب المواطن استدعاء مركبات بيجو لخلل يسبب وقوع الحوادث التشكيل المتوقع لـ مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي
لا تزال عملية التسجيل في حساب المواطن مستمرة، بعد إضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا وفقًا للتوجيهات الملكية الكريمة.
وتتواصل عملية التسجيل في حساب المواطن للمستقلين وأرباب الأسر ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي حددها البرنامج فيما يترقب الملايين صدور نتائج الأهلية للدفعة 71 استحقاق شهر أكتوبر الجاري.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالموافقة على استمرار الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه في شهر يوليو من عام 2022م بتقديم دعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م، كما صدرت بعد ذلك توجيهات ملكية في شهري يناير وأبريل 2023م، بتمديد الدعم الإضافي واستمرار فتح التسجيل وتمديد العمل في البرنامج حتى شهر يوليو 2023م، وفي أغسطس 2023 تم تمديد الدعم الإضافي لشهري أغسطس وسبتمبر.
ومن المقرر أن يعلن حساب المواطن عن نتائج الدورة 71 من الدعم استحقاق شهر أكتوبر الجاري خلال الساعات القليلة القادمة بعد صدور التوجيهات الملكية.