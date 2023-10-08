إضافة محددات جديدة في حساب المواطن مع استمرار الدعم الإضافي

لا تزال عملية التسجيل في حساب المواطن مستمرة، بعد إضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا وفقًا للتوجيهات الملكية الكريمة.

حساب المواطن مستمر

وتتواصل عملية التسجيل في حساب المواطن للمستقلين وأرباب الأسر ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي حددها البرنامج فيما يترقب الملايين صدور نتائج الأهلية للدفعة 71 استحقاق شهر أكتوبر الجاري.

الدعم الإضافي

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالموافقة على استمرار الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه في شهر يوليو من عام 2022م بتقديم دعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م، كما صدرت بعد ذلك توجيهات ملكية في شهري يناير وأبريل 2023م، بتمديد الدعم الإضافي واستمرار فتح التسجيل وتمديد العمل في البرنامج حتى شهر يوليو 2023م، وفي أغسطس 2023 تم تمديد الدعم الإضافي لشهري أغسطس وسبتمبر.

ترقب نتائج الأهلية

ومن المقرر أن يعلن حساب المواطن عن نتائج الدورة 71 من الدعم استحقاق شهر أكتوبر الجاري خلال الساعات القليلة القادمة بعد صدور التوجيهات الملكية.